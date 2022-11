RS tem apenas uma estrada federal com bloqueio na manhã desta quarta-feira

Atualizada às 10h08min

O feriado de finados começou com tranquilidade nas estradas federais no Rio Grande do Sul. Segundo o boletim divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) às 9h05, apenas um ponto seguia bom bloqueio nesta manhã, na BR 472 km 139, em Três de Maio.

Nas rodovias estaduais, segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), os bloqueios são parciais, com liberação do trânsito em intervalos de tempo. Em algumas estradas, os manifestantes estão posicionados às margens da via, sem interromper o fluxo de veículos (confira os trechos no final do texto).

postos de combustíveis supermercados , Desde o domingo (30), manifestantes e caminhoneiros realizam bloqueios em trechos de estradas em várias regiões do País. Os atos começaram após o anúncio da derrota do presidente Jair Bolsonaro nas eleições. As interrupções ocorreram de forma parcial e total e já afetaram o abastecimento de produtos hospitalares e dificultaram o deslocamento de pessoas em veículos de passeios e ônibus.

Na segunda-feira (31), a justiça determinou multa no valor de R$ 10 mil por pessoa física e de R$ 100 mil por pessoa jurídica participante (duplicada a cada hora de permanência da conduta ilegal).

Na terça (1), mais de 30 trechos de rodovias federais chegaram a ter pontos de bloqueios no Rio Grande do Sul. Na BR 116, em Novo Hamburgo , a tropa de choque dispersou os manifestantes com o uso de gás lacrimogêneo. As estradas estaduais também registraram trechos com interrupções pelos manifestantes. Para interromper a passagem de veículos, foram colocados pneus em chamas, terra, galhos e também caminhões.

reunião do Gabinete de Crise para avaliar a situação. O secretário da Segurança Pública, Vanius Cesar Santarosa, afirmou ainda que vai haver uso de força onde os manifestantes não recuarem. O governador Ranolfo Vieira Júnior convocou umapara avaliar a situação. O secretário da Segurança Pública, Vanius Cesar Santarosa, afirmou ainda que vai haver uso de força onde os manifestantes não recuarem.

Confira as estradas estaduais com pontos de bloqueio e manifestações:

ERS 135, km 22, Coxilha - Ponto ativo com fluidez de trânsito

ERS 324, km149, Pontão - Manifestação às margens da rodovia, sem interrupção do fluxo

ERS 129, km 148, Serafina Correa - Bloqueio parcial, liberação a cada 30 minutos

ERS 463, km 30, Tapejara - Bloqueio parcial, liberação a cada 30 minutos. Manifestação às margens da rodovia

ERS 135, km 78, Erechim - Bloqueio parcial, liberação a cada 10 minutos. Manifestação às margens da rodovia

ERS 142, Km 01, Carazinho – Ponto ativo com fluidez de trânsito. Manifestação às margens da rodovia, sem interrupção do fluxo

ERS 344, Km 63, Giruá – Ponto ativo com fluidez de trânsito. Manifestação às margens da rodovia, sem interrupção do fluxo

ERS 406, Km 14, Nonoai – Ponto ativo com fluidez de trânsito. Manifestantes às margens da rodovia

ERS 307, Km 02, São Paulo das Missões - Sem bloqueio, Manifestação às margens da rodovia, sem interrupção do fluxo

ERS 118, km 17, Gravataí – Ponto ativo com fluidez de trânsito, estacionados às margens da rodovia

ERS 239, km 34, Ararica - Ponto ativo com fluidez de trânsito, manifestantes no local

ERS 115, km 13, Igrejinha – Ponto ativo com fluidez de trânsito. Manifestantes e 3 veículos às margens da rodovia

ERS 122, km 07, São Sebastião do Caí – Ponto ativo com fluidez de trânsito. Caminhões estacionados às margens da rodovia

ERS 240, km 9, Portão – Ponto ativo com fluidez de trânsito, 5 manifestantes às margens da rodovia

ERS 122, km 22, Bom Princípio – Ponto ativo com fluidez de trânsito, 3 manifestantes e 2 veículos estacionados às margens da rodovia

ERS 122, km 64, Caxias do Sul – Ponto ativo com fluidez de trânsito, 8 manifestantes e 6 veículos permanecem no local

ERS 240, Km 31, Montenegro – Ponto ativo com fluidez de trânsito, 20 manifestantes às margens da rodovia

ERS 122, Km 103, Flores da Cunha – Via parcialmente obstruída com trânsito fluindo sendo providenciada a retirada dos obstáculos

RSC 101, Capivari do Sul – Ponto ativo com fluidez de trânsito, sem bloqueios. Trânsito fluindo normalmente, apenas posicionados no canteiro central

ERS 324, KM 290, Nova Prata – Ponto ativo com fluidez de trânsito, 10 manifestantes e 4 veículos às margens da rodovia

ERS 324, Km 279, Nova Bassano – Ponto ativo com fluidez de trânsito, 10 manifestantes e 8 veículos às margens da rodovia