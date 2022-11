Estradas começam a ser liberadas, inclusive com Tropa de choque na BR 116 em Novo Hamburgo

Atualizada às 11h15min

As pistas da BR 116 no Km 240, em Novo Hamburgo, foram liberadas na manhã desta terça-feira (1) para a passagem de veículos após a tropa de choque dispersar os manifestantes que estavam no local, utilizando bombas de gás lacrimogêneo. Desde o domingo (30), após o anúncio da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a presidência, apoiadores de Jair Bolsonaro realizam protestos em diversas rodovias do País.

Uma liminar concedida na segunda-feira (31) determinou a liberação das rodovias federais interditadas por pessoas e veículos de carga. A decisão prevê multa no valor de R$ 10 mil por pessoa física e de R$ 100 mil por pessoa jurídica participante (duplicada a cada hora de permanência da conduta ilegal).

Além do Rio Grande do Sul, os bloqueios ocorrem em rodovias de outros 17 estados e o Distrito Federal (DF): Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Goiás, Pará, Rio Grande do Norte, Alagoas.

No início da manhã, segundo a da Polícia Rodoviária Federal (PRF), 35 estradas estavam interrompidas por manifestantes e caminhoneiros no Rio Grande do Sul. O número caiu para menos de 20 após a ação da PRF. Uma das rodovias liberadas foi a BR 287, km 282, em São Pedro do Sul (foto).

O boletim divulgado às 10h30min informava os seguintes pontos de bloqueio:

1. BR116 km 221, Dois Irmão - bloqueio parcial)

2. BR 116 km 341, Barra do Ribeiro - interdição parcial

3. BR 471km 157, Santa Cruz do Sul - bloqueio por populares

4. BR 386, km 136, Sarandi – bloqueio total

5. BR 285, km 199, Lagoa Vermelha - bloqueio parcial

6. BR 470, km 10, Barracão – bloqueio total

7. BR 153 km 53, Erechim - bloqueio total com liberação alternada cada 30 min (reflexo da manifestação na RST 135 na divisa de competência)

8. BR 386, km 158, Almirante Tamandaré do Sul - bloqueio total

9. BR 392 km 297, São Sepé - bloqueio parcial

10. Br392km 258, Caçapava do Sul - interdição parcial – Acidente no local e manifestantes no ponto

11. BR 285, km 460, em Ijuí, acesso a Cruz Alta - bloqueio total

12. BR 285 km 496, em Entre-Ijuís - bloqueio total

13. BR 285 km 564, em São Luiz Gonzaga - bloqueio total no trevo de acesso secundário à cidade –

14. BR 158 km 158, em Panambi – bloqueio parcial (trânsito lento, estão aglomerando no pátio do posto de combustível Trevão)

15. BR 158 km 192, em Cruz Alta - – bloqueio parcial

16. BR 472 km 139, Três de Maio - bloqueio total

17. BR 472 km 154, Santa Rosa - bloqueio total

18. BR 287km 331 - São Vicente do Sul - bloqueio de populares