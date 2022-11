Governador do RS diz que 'controle da situação' começa a ser retomado

hospitais . O governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, disse que autoridades policiais e de segurança pública trabalham 24 horas para resolver os bloqueios em estradas, deflagrados na noite de domingo, após o resultado do segundo turno da eleição. Bloqueios geram temores de desabastecimento em postos , provocando filas, supermercados

Ranolfo, que se reuniu com representante da Brigada Militar, polícias rodoviárias Estadual e Federal e até Comando Militar do Sul (CMS) no Gabinete de Crise, na manhã desta terça-feira (1), afirmou que estão sendo monitorados pontos estratégicos.

Uma das ações, citou o governador, ocorreu pela manhã para liberar a entrada e saída da Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), em Canoas, às margens da BR-116. A medida busca garantir o abastecimento de combustível.

Ranolfo garantiu que está sendo retomado o controle da situação, após chegar a 60 o número de pontos de rodovia com obstrução.