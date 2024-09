Loja de bolos do Bom Fim celebra nove anos

20 Setembro 2024

A Fome De Bolo, loja com foco em bolos caseiros, completa nove anos de operação em setembro. A marca, criada pelas irmãs paulistas Daniela e Roberta Pessuti, teve início em feiras de rua e conquistou seu primeiro ponto físico em 2015, no bairro Bom Fim. Após alguns anos, as sócias abriram uma loja e café na Zona Sul de Porto Alegre, mas, com a pandemia de Covid-19, tiveram de fechar o local. Atualmente, a Fome de Bolo (@fomede.bolo) conta com duas unidades, localizadas na Fernandes Vieira e na Anita Garibaldi, inaugurada em 2021. Leia a matéria completa.