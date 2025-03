Empreendedora está à frente de tradicional churrascaria em Porto Alegre

13 Março 2025

Fundada em 1982, por Antônio Guido Bratti, a Churrascaria Portoalegrense é, hoje, comandada por Ana Cristina Guido Bratti

O empreendedorismo está em constante transformação, e parte da construção desse futuro está na participação das mulheres. De acordo com dados da pesquisa Monitor Global de Empreendedorismo 2023 (Global Entrepreneurship Monitor - GEM), elas representam mais da metade dos potenciais empreendedores no Brasil. O relatório de 2023 apontou que, dos 47,7 milhões empreendedores com intenção de entrar no mercado até 2026, 54,6% são mulheres. Ana Cristina Guido Bratti está à frente da Churrascaria Portoalegrense, negócio que opera há 43 anos. Um clássico da capital gaúcha, o restaurante foi fundado pelo seu pai, Antônio Guido Bratti.