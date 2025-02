Conheça crepe clássico do Litoral Norte

11 Fevereiro 2025

Tradicional no litoral gaúcho, o crepe está presente em boa parte das praias do Rio Grande do Sul. Mesmo com muitas opções, há quem consiga se destacar. Na praia Rainha do Mar, em uma praça próxima à beira-mar, está o Bionicão Crepes. É em um contêiner que uma família de empreendedores opera uma das bancas de crepe mais conhecidas da região, oferecendo mais de 50 opções de sabores, além dos complementos que podem ser escolhidos na hora do pedido. Leia a matéria completa.