Wepink, marca de Virgínia Fonseca, inaugura loja no Centro de Porto Alegre com linha de suplementos

Consagrando a abertura da nona loja da marca no Rio Grande do Sul, uma nova operação da Wepink, marca da influenciadora digital Virgínia Fonseca, inaugurou na rua dos Andradas. Com foco na experiência do cliente, a proposta do espaço é unir o conforto à variedade de produtos.

cinco franquias "Quando começamos a comercializar a franquia, foi um desejo bem forte trazer para Porto Alegre e para o Centro", conta Carolyne Oliveira Chaves, empreendedora à frente da nova unidade e de maisespalhadas pelo Estado.

Região central da Capital



Segundo ela, a unidade do Centro de Porto Alegre propõe alcançar um novo público-alvo. "A qui, pega muita gente que está no horário de trabalho, que tem a hora de almoço para andar pelo centro" , explica Carolyne.

Com o aporte inicial entre R$ 800 mil a R$ 900 mil, a loja opera com sete colaboradoras em um espaço idealizado para trazer conforto ao cliente, adicionando mais variedades em comparação aos quiosques de shoppings. "A loja dá mais conforto e tem um mix maior. Então, acredito que esse seja o diferencial", detalha.

Compondo a curadoria de produtos, a unidade inclui toda a linha de perfumaria, incluindo os body splaches, carros-chefes da marca. Buscando refinar a experiência de compra, foram incluídos ao estoque os produtos da linha WPink, que comercializa itens de desempenho físico e bem-estar , como vitaminas, chás e produtos voltados a atividades físicas. "É mais lugar para colocar produtos", compartilha a empreendedora, sobre o espaço da loja.

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Franquia de potencial

A empresária detalha que a franquia representa, atualmente, um empreendimento de alta rentabilidade e prospecções, reunindo em torno de 100 unidades pelo País. "Hoje, o público da Wepink é de 18 a 34 anos. É um público maior que frequenta e consome", explica.

Segundo ela, as estratégias da organização na área de fragrâncias são um dos grandes fatores por trás da alta procura pela marca. "Tem gente que usa o importado e compra Wepink. Estamos alcançando todos os públicos e, realmente, eu sempre foco na qualidade. Tem qualidade, está crescendo e está sendo rentável. Essa foi a nossa opção de crescer com a franquia", detalha.

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Entre as expectativas para a unidade, Carolyne ressalta o alcance que os produtos conseguem chegar.