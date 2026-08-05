Apostando no público jovem adulto, casa noturna é novidade no Shopping Total

Festas em cafés, grupos de corrida e matinês para adultos passaram a dividir espaço com a vida noturna tradicional nos últimos anos. Embora hábitos mais ligados ao bem-estar tenham ganhado força, ainda há um público que busca estender a noite até a madrugada — desde que encontre uma experiência mais confortável e alinhada ao momento de vida.

Canto na Praia , Breazy, Espartano Skatepark , Bar do Espartano Vaultt Club, no Shopping Total, no bairro Independência, em Porto Alegre. Com investimento de R$ 600 mil, a casa abriu as portas em julho e pretende atender principalmente pessoas na faixa dos 30 anos que, depois de passar por bares da cidade, ainda procuram um lugar para continuar a noite. É apostando nesse perfil que dois grupos de sócios, Canto e Espartano — responsáveis pelo Canto Bar,, Breazy,e Espartano Surf House —, inauguraram a, no bairro Independência, em Porto Alegre. Com investimento de R$ 600 mil, a casa abriu as portas em julho e pretendeque, depois de passar por bares da cidade, ainda procuram um lugar para continuar a noite.

O empreendimento ocupa um espaço que já abrigou tradicionais casas noturnas do Shopping Total e marca uma tentativa de resgatar um formato que perdeu força na Capital após a pandemia de Covid-19, quando os bares passaram a concentrar boa parte da vida noturna. " A nossa noite virou os bares. O público envelheceu conosco e não tinha mais para onde levá-lo depois que os bares fechavam. Vimos aí uma oportunidade " , afirma Henrique César, um dos sócios do negócio. Com o slogan "A melhor versão do que você já foi", o novo estabelecimento pretende ser um espaço onde o público encontre sua melhor versão, a partir de encontros e experiências vividas no local.

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Logo na entrada, há um espaço de descompressão, com iluminação mais baixa, bar e áreas para sentar antes de acessar a pista principal. As janelas da Vaultt dão para os túneis da antiga cervejaria CAROL ZEMOR/VAULTT/DIVULGAÇÃO/JC Com cerca de 480 m² e capacidade para pouco mais de 400 pessoas, a Vaultt foi projetada para oferecer uma experiência diferente das baladas convencionais.com iluminação mais baixa, bar e áreas para sentar antes de acessar a pista principal.

No segundo pavimento, fica a pista de dança, com iluminação pensada para que o público consiga enxergar quem está ao redor. "Não é aquele ambiente completamente escuro. As pessoas conseguem se ver e isso tem sido um dos pontos mais elogiados", diz César. O mezanino, logo acima da pista principal, tem vista para a pista e DJ, além de contar com um bar.

A arquitetura foge do modelo de galpão adotado por muitas casas noturnas nos últimos anos. Com formatos mais orgânicos, onde linhas curvas, teto abobadado e janelas circulares compõem a estrutura, a casa segue o modelo de uma balada tradicional. Aproveitando a estrutura histórica do Shopping Total, a Vaultt destaca janelas voltadas para os antigos túneis da cervejaria que funcionava no local e distribui os ambientes em diferentes níveis. Segundo os sócios, a circulação livre entre os espaços faz com que o público tenha a sensação de participar de várias festas em uma só, já que não há áreas isoladas por pulseiras de acesso ou setores VIP.

O único espaço fechado é um camarote, que ocupa parte do mezanino, reservado para aniversários, formaturas e eventos sociais. Ao todo, a casa conta com três bares e ampliou o número de banheiros em relação ao projeto original para atender ao perfil do público, majoritariamente feminino.

O conceito também aparece no nome. Vault significa cofre, em inglês, inspiração para a identidade da casa. A proposta, segundo César, é que o espaço seja um lugar para guardar boas memórias e experiências. A referência aparece, por exemplo, na cabine do DJ, instalada dentro de uma estrutura metálica que remete a um grande cofre.

A programação será composta exclusivamente por produções próprias, com funcionamento inicial aos sábados, das 23h30min às 5h. A curadoria musical pretende fugir da dependência de atrações específicas e apostar em repertórios mais amplos, mesclando pop, hip hop, brasilidades, afrobeat, clássicos das pistas e funk.

a mudança não está na falta de interesse pela noite, mas na necessidade de oferecer uma estrutura mais adequada a um público que amadureceu. O empreendimento contou com um investimento de R$ 600 mil CAROL ZEMOR/VAULTT/DIVULGAÇÃO/JC Mesmo em um cenário em que cresce o discurso sobre consumo moderado de álcool e programas diurnos, os sócios acreditam que ainda existe demanda por casas noturnas. Segundo César,

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"O jovem adulto de hoje continua querendo sair. A diferença é que ele busca mais conforto, boa música e uma experiência melhor do que encontrava nas baladas de alguns anos atrás", afirma.

Endereço e horário de funcionamento