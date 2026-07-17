Com bagel e pastrami, negócio abre no Moinhos de Vento inspirado nas delicatessens

É da inspiração nas tradicionais delicatessens e das experiências vividas em viagens que a Noah's Deli passa a operar no bairro Moinhos de Vento. Com foco na comida artesanal, tendo como base o pastrami e o bagel, o estabelecimento trabalha com ingredientes selecionados e tem como proposta oferecer um ambiente afetivo. Lucca Bakery Eduarda Canozzi, chef e fundadora da Noah's Deli, acumula experiência no empreendedorismo por estar também à frente do

A concepção do negócio surgiu a partir das viagens internacionais que Eduarda já realizou, momentos que a fizeram identificar a lacuna de pratos como o bagel e pastramis artesanais nos negócios de Porto Alegre. " Quem tem essa veia de empreendedor está sempre buscando. Nunca é uma viagem a passeio, nunca é férias, é sempre uma busca de um produto novo", acredita a empreendedora.

Segundo ela, o empreendimento levou por volta de seis meses para ficar pronto. "Quando tu já és do meio, isso já vem mais natural . Foi desde a ideia de criação de cardápio a desenvolver a loja e afins", detalha.

Conceito afetivo

Para concretizar o conceito afetivo do restaurante, o nome do estabelecimento é uma homenagem ao falecido pet da empreendedora, o cachorro Noah. Segundo ela, o nome, de origem hebraica, combinou com a história das delicatessens , que têm raízes na cultura judaica .

"O nome de um negócio tem que trazer esse afeto, carinho e aconchego de casa, que é o que o Noah trazia para mim" , conta.

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Para concretizar o conceito afetivo do restaurante, o nome do estabelecimento é uma homenagem ao falecido pet da empreendedora, o cachorro Noah Gustavo Marchant/Especial/JC

Além da presença de Noah na decoração, outros itens que remetem ao conceito de casa estão presentes no espaço, como a máquina de escrever que pertencia ao avô da empresária e as cadeiras da casa de sua tia avó.

Tendo como base a produção artesanal, a Noah's Deli prioriza a produção autoral, com quatro pessoas trabalhando na cozinha e três no salão. "A gente tem uma cozinha de produção que faz tudo e envia para a Noah's", explica

Como diferencial dessa linha produtiva, Eduarda destaca o pastrami feito na casa. São 14 dias de cura em uma mistura especial de sal e temperos, finalizando com 10 horas de defumação, para ser servido de forma desfiada. "Trouxemos essa ideia do pastrami desfiado para realmente se diferenciar que o pastrami é nosso."

O pastrami feito na cozinha é servido no sanduíche de pastrami, que custa R$ 69,00, feito com pão de fermentação natural, queijo colonial, picles e mostarda. O cardápio também conta com o wrap de pastrami, por R$ 59,00, e o pastrami fries, um prato de batatas fritas com pastrami, servida com sour cream e uma gema por cima, que também sai por R$ 59,00.

Nos sanduíches, o bagel de salmão, que sai por R$ 69,00, é o destaque. Já Como carro-chefe do horário de almoço, a empreendedora adotou o Salad Bar, por R$ 39,90. O cliente pode montar pratos com diversas opções de alfaces, tomate, pepino, sunomono da casa, ovo de codorna, manga, proteínas e molhos.

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Na área dos sanduíches, o bagel de salmão, R$ 69,00 se destaca Gustavo Marchant/Especial/JC

Eduarda enfatiza que a implementação dessa opção no cardápio tem como objetivo diversificar o menu da Noah’s para se encaixar no horário de almoço do público.

"Sentia que faltava, em uma deli, comida. A galera não vai almoçar só sanduíche todos os dias", explica.

Endereço e horário de funcionamento

A Noah’s Deli fica na rua Padre Chagas, nº 288, Moinhos de Vento. O estabelecimento opera das 9h às 21h.