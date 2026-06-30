Operando há 50 anos em Porto Alegre, restaurante de gastronomia alemã lança marca de delivery

Ratskeller Baumbach Heim by Ratskeller. Operando há cerca de um mês, os resultados do novo negócio já representam 10% do faturamento total do restaurante. Operando há mais de 50 anos, o, tradicional restaurante alemão na Zona Norte de Porto Alegre, entra em uma nova fase. Recentemente, a família lançou uma nova marca com a proposta de se aproximar do público mais jovem, o. Operando há cerca de um mês, os resultados

“Foi um formato de negócio que conhecemos durante a pandemia de Covid-19. Nunca tínhamos operado um delivery antes. Esporadicamente, um cliente pedia e a gente enviava via táxi, algo bem rudimentar”, comenta Matheus Baumbach, empreendedor à frente do Ratskeller, explicando que a escolha por apostar no formato ocorreu inicialmente como uma estratégia de sobrevivência.

Apesar disso, o delivery representava apenas uma pequena parte da operação, reproduzindo o mesmo cardápio servido no buffet e no restaurante à la carte. “Os nossos pratos não eram o ideal para tele-entrega. Quem trabalha nesse segmento sabe o quão difícil é. O cliente pede um filé e ele tem que chegar no ponto certo quente e rápido. Não é uma logística simples”, explica.

Nos últimos anos, Matheus percebeu que vender exatamente os mesmos pratos do restaurante físico pelo delivery gerava desafios operacionais e até dúvidas por parte dos clientes em relação às diferenças de preços e porções. A solução foi criar uma marca independente, com identidade própria, cardápio reduzido e precificação específica para o canal de entrega.

A ideia ganhou força após a participação de Matheus na National Restaurant Association Show (NRA Show), realizada em Chicago, em maio de 2025. Durante uma palestra sobre o evento, ele conversou com Leonardo Dorneles, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Rio Grande do Sul (Abrasel-RS), que o incentivou a enxergar o potencial do delivery como um novo pilar de faturamento.

“Ele nos fez entender que a gente tinha uma marca forte e uma possibilidade de faturar até 25% com o delivery”, conta. A partir disso, Matheus iniciou uma série de visitas técnicas a operações especializadas em delivery e reformulou toda a estratégia do negócio.

Enquanto no restaurante tradicional a prioridade sempre foi o atendimento presencial e a apresentação dos pratos, na nova operação a lógica foi invertida. O foco passou a ser velocidade, embalagens de alta qualidade e um cardápio enxuto, pensado para manter sabor e textura durante o transporte . “A prioridade no delivery é entregar rápido. Depois vem a embalagem e, claro, a qualidade da comida. A gente precisava desenvolver pratos que funcionassem tecnicamente”, afirma.

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Cardápio do delivery

Entre as principais apostas está o schnitzel, preparado previamente e finalizado em poucos minutos. O restaurante também desenvolveu embalagens específicas para manter a crocância do prato até a casa do cliente. O cardápio da Heim reúne especialidades como schnitzel, spätzle, batatas fritas, salsichas e apfelstrudel. Os valores das opções variam entre R$ 18,00 e R$ 58,00.

O nome da nova marca também reforça esse posicionamento. Heim, que significa lar em alemão, faz referência tanto ao fato de a refeição ser consumida em casa quanto à proposta de oferecer comida caseira, preparada artesanalmente.

Estrutura compartilhada otimiza operação

A Heim funciona utilizando a cozinha onde é preparado o buffet de almoço do Ratskeller, estrutura que fica ociosa durante a noite. Dessa forma, o restaurante conseguiu criar uma nova operação sem comprometer o funcionamento do serviço à la carte. “A marca Heim foi uma forma de rentabilizar essa estrutura sem interferir no jantar, que acontece em outra cozinha do restaurante”, explica Matheus.

Para colocar a operação em funcionamento, foi necessário adaptar a cozinha, investir em novos equipamentos e contratar uma equipe exclusiva de três pessoas, com previsão de ampliação conforme o crescimento da demanda. Segundo o empreendedor, um dos maiores desafios foi transformar um planejamento teórico em uma operação eficiente na prática. Logo nos primeiros dias, a equipe percebeu que os principais gargalos não estavam na cozinha, mas sim na disponibilidade de entregadores.

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Novo público e integração entre operações

Além de profissionalizar o delivery, a Heim foi criada para alcançar consumidores mais jovens, acostumados aos pedidos por aplicativos e cardápios digitais. Antes, as encomendas eram feitas exclusivamente por telefone ou WhatsApp, modelo que, segundo Matheus, dificultava o ganho de escala. “A gente tinha receio, porque achava que nosso público não iria se adaptar ao cardápio digital. Mas percebemos que era impossível crescer mantendo um atendimento manual", declara.