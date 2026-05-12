Confira os principais insights de Ana Paula Renault em sua estreia como palestrante

Gramado Summit 2026 Ana Paula Renault, campeã do Big Brother 2026, o painel, que aconteceu na sexta-feira (8), foi confirmado na quinta-feira (7) e gerou grande expectativa do público por marcar a estreia da ex-BBB no segmento de palestras. “Permita-se ser mal visto, acho que tudo começa a partir daí.” Foi assim que começou o painel que encerrou a. Comandado pela jornalista, o painel, que aconteceu na sexta-feira (8), foi confirmado na quinta-feira (7) e gerou grande expectativa do público por marcar a estreia da ex-BBB no segmento de palestras.

O tema do painel retomou uma das frases que marcou a trajetória da jornalista dentro do reality show. No palco, Ana Paula falou sobre a importância da autenticidade, da coragem e de se permitir errar. “Talvez, a maior prisão da nossa vida adulta seja não viver de forma genuína, verdadeira. Todo mundo está apenas administrando a própria imagem e isso é perigoso, porque performamos várias coisas para tentar ser aceito”, afirmou durante o painel.

Segundo a painelista, tensionar, provocar e incomodar comportamentos automáticos fazem parte do cerne de sua formação profissional e pessoal. “Eu fiz dentro da casa o que faço ao longo dos meus 44 anos”, observou. Ainda assim, destacou a necessidade de estabelecer limites nesse comportamento. “Quando eu falo de liberdade, de ser quem a gente é, de nos provocar e provocar o outro, eu não estou falando de ser irresponsável. A gente vive em sociedade, existem leis, limites, respeito e consequências", pontuou a jornalista.

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Ao público formado por profissionais de diversas áreas, Ana Paula reforçou a importância de continuar agindo e compartilhando ideias e opiniões, mesmo diante do medo da rejeição. “Às vezes, é uma pauta de trabalho, uma reunião da empresa. Você quer dar a sua opinião, mas todos nós temos medo de não ser bem vistos, de não ser bem quistos”, compartilhou. Para ela, o segredo está no equilíbrio entre reconhecer a própria relevância sem se levar tão a sério. “Precisamos reconhecer o nosso valor, mas também a nossa insignificância. Assim, as coisas passam a funcionar melhor”, salientou, destacando que o valor é individual e pode ser encontrado na existência de cada um.

Em 2016, eu queria muito ser ouvida, mas não sabia me posicionar. Eu não deixava que as pessoas me acessassem, e o que eu usava? A agressividade”, admitiu Ana Paula. Ela explicou que o comportamento era uma reação às violências vividas ao longo da vida. “O que mudou foi a forma de me posicionar perante o mundo e as pessoas. Todos nós temos as nossas dores, mas eu estava me posicionando de forma errada.” Durante a apresentação, a jornalista também criticou a disseminação de coaches e apontou a irresponsabilidade de muitos profissionais da área LUAN ULRICH/ESPECIAL/JC Ana Paula também relacionou amadurecimento com posicionamento. Segundo ela, após sua segunda passagem pelo programa, ouviu diversas vezes que havia amadurecido. A jornalista concordou parcialmente, mas afirmou que a principal mudança aconteceu na forma como passou a se posicionar. “Eu sou a mesma pessoa. Eu entendi como me posicionar no mundo de uma forma diferente.Eu não deixava que as pessoas me acessassem, e o que eu usava? A agressividade”, admitiu Ana Paula. Ela explicou que o comportamento era uma reação às violências vividas ao longo da vida. “O que mudou foi a forma de me posicionar perante o mundo e as pessoas. Todos nós temos as nossas dores, mas eu estava me posicionando de forma errada.”

Durante a apresentação, a jornalista também criticou a disseminação de coaches e apontou a irresponsabilidade de muitos profissionais da área. “Eu tenho frases de coach e clichês, mas eu não gosto de coaches. Eu gosto mesmo é de professores. Tenho respeito por professores, porque professor estuda, passa uma vida atrás de conhecimento para transmitir isso adiante”, provocou. Em tom de brincadeira, completou “Já que eu sou a rainha das frases feitas: ‘a gente tem que parar de fazer pessoas estúpidas famosas’. Vocês podem até achar que eu sou estúpida, mas eu nunca quis ser famosa, só quis ser rica.”

Em um dos momentos finais, Ana Paula convidou o público a interagir e compartilhar experiências. Ao resumir sua apresentação, afirmou que medos, receios e inseguranças partem de um ponto em comum: o desejo de pertencimento. “ No fim, todo mundo quer pertencer e, para isso, a gente se molda demais e acaba perdendo nossa autenticidade ”, disse. “Quantas partes de nós mesmos estamos sacrificando apenas para sermos aceitos?”, questionou.

Mesmo demonstrando nervosismo em sua primeira experiência como palestrante e enfrentando algumas falhas de comunicação durante a apresentação, o público seguiu receptivo ao nome mais aguardado do evento. Ao final, Ana Paula agradeceu a plateia por permanecer até o encerramento da Gramado Summit.