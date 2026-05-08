Entenda as estratégias por trás da Podpah Records, nova plataforma de música do Grupo Podpah

Um dos cases mais bem sucedidos do entretenimento digital, o Podpah surgiu como um videocast apresentado por Igão e Mítico. Hoje, a marca integra um grupo que conta com oito frentes de atuação, incluindo e-games, futebol feminino e uma smart business dedicada a projetos com grandes marcas internacionais. Entre as mais recentes está a Podpah Records, lançada há pouco mais de um mês, que opera como uma plataforma de música. A iniciativa foi tema de palestra no Paldo Share, na nona edição da Gramado Summit.

Kelen Lima, head de novos negócios do Grupo Podpah, apresentou algumas das estratégias que levaram à aposta no segmento da música. Segundo ela, o podcast já era visto como uma "parada obrigatória" para artistas, funcionando como uma vitrine da música. Aliado a isso, a empresa olhou para dados importantes sobre o consumo de música no País. "O grupo cruzou alguns dados de que o brasileiro consome em média 25 horas de música por semana . É um dos países que mais consome música no mundo: 83% dos brasileiros entendem que a música é importante para saúde mental, bem-estar. Foi a soma de uma oportunidade de mercado com toda a potência que o grupo tem de criação de conteúdo , de um ecossistema digital", disse a executiva.

Com programas que vão desde a apresentação de novas versões de músicas conhecidas a um clássico inspirado no Acústico MTV, a Podpah Records mira na pluralidade como bandeira. "No ecossistema, temos programas editoriais de música, branded content cocriados com algumas marcas, e com uma curadoria bem plural, porque a intenção da Podpah Records é fazer com que ela seja um pouco reflexo do que a música é para o Brasil, que é gigantesca, superplural e diversa", garante Kelen.

Em entrevista ao GeraçãoE , ela explicou que a inovação está muito mais na forma de comunicar que nos formatos como os conteúdos são apresentados. " A inovação dentro da Podpah Records vem, na verdade, de olhar muitos formatos consolidados e inventar a roda mais na parte da comunicação do que no formato em si. Sentíamos muita falta de ter um lugar onde você pudesse consumir música, entrevistas, um programa de humor de música, tudo em um lugar só. A inovação vem muito mais na linguagem, colocando o temperinho do Grupo Podpah."

Com uma proposta de TV digital, os conteúdos da Podpah Records podem ser encontrados no YouTube e também nas outras plataformas de música, como Spotify e Apple Music. Um dos principais aspectos levantados por Kelen no painel foi a relação da nova empresa com as marcas, já que ela surge com esse propósito de atender demandas de mercado. "A Records já nasce com sete marcas patrocinadoras, e cada uma delas tem uma entrega muito específica dentro de todo o ecossistema", diz a head de novos negócios, ressaltando que a iniciativa carrega o DNA do grupo. " Dentro da Records, tem duas expertises do Grupo Podpah que a gente usou muito para a criação da empresa, que é esse olhar comercial de aproximar marcas, ser muito transparente, criar um formato que faça muito sentido tanto para o nosso lado quanto para a marca. E uma segunda expertise é estar na hora certa, no momento certo, falando de linguagem de internet, criação de conteúdo", afirma.