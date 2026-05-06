'O mundo mudou mais rápido do que as formas que temos usado para conduzi-lo', diz Maria Homem

Maria Homem levou o debate para o palco da nona edição da Gramado Summit O papel do líder frente às transformações trazidas pela tecnologia é um eixo central quando se pensa em inovação. Com modelos de trabalho, formatos de equipe e configurações de vida pessoal em constante transformação, liderar torna-se ainda mais desafiador. A psicanalista e escritoralevou o debate para o palco da. Lançando o livro Procura-se uma nova liderança para um novo tempo, ela refletiu sobre as mudanças do papel do líder ao longo da história e apontou os principais caminhos da liderança contemporânea.

Para Maria, vivemos hoje a quebra de um importante paradigma construído ao longo do tempo a partir da percepção da racionalidade de um líder. "A primeira forma da gente conceber um líder é hierárquica, ele estava acima dos outros naturalmente. ‘Eu sou sol, sou superior, tenho direitos sobre a sua vida, sobre o seu corpo’. Uma lógica fálica. Mas começamos a entender que somos todos iguais perante a lei, somos seres de razão. Foi muito importante esse movimento para uma transição para uma igualdade. Porém, hoje, estamos vendo que não somos tão racionais assim, temos fantasias, delírios, a gente se engana", pondera Maria, sobre o que, segundo ela, é o real desafio da liderança contemporânea. "Saber que somos razão e emoção, e que o novo paradigma é híbrido", considera.

Neste aspecto, é preciso entender a diversidade que compõe cada time. "Cada empresa é um microcosmos e vai ter que lidar com esse hibridismo, com o heterogêneo, como incorporar isso e abrir a mentalidade para trabalhar o tempo todo com vários registros complexos", disse a escritora em entrevista ao GeraçãoE.

Durante a palestra, Maria traçou uma linha desde a história antiga até o presente para refletir sobre as mudanças do líder ao longo do tempo, apontando que muitas vezes as transformações acontecem antes mesmo de estarmos prontos para gerir. " O mundo mudou mais rápido do que as formas que temos usado para conduzi-lo", disse.

Na linha do tempo, a liderança foi passando por transformações no que diz respeito à diversidade. Antes, mulheres não ocupavam papéis de comando em organizações e no próprio ambiente familiar — realidade que precisa ser encarada de outra forma agora. "No paradigma hierárquico excludente, você excluiu um monte de coisa que hoje deve contribuir para o debate, porque você tem forças, características e habilidades que estavam fora, como por exemplo o cuidado, a empatia, a escuta e o diálogo. Não são coisas femininas, mas estavam delegadas ao feminino e estavam subvalorizadas, mal pagas ou não remuneradas ."

Atributos essenciais na liderança contemporânea

Para Maria, é impossível pensar em um bom líder sem colocar a honestidade em perspectiva. " É colocando a lupa no que a gente é, de bem e mal, vulnerabilidade e características. Não é só que o líder tem que ser frágil, se não seria o oposto. A gente é força e fraqueza, é potência e vulnerabilidade, acerto e erro", ressalta.