Gramado Summit leva 23 mil pessoas para Serra e coloca papel humano na IA em discussão

A nona edição da Gramado Summit começou nesta quarta-feira (6) na Serra Gaúcha. Com a expectativa de reunir 23 mil pessoas nos pavilhões do Serra Park ao longo de três dias de evento, a edição de 2026 tem como tema Make It Human, marcada pela discussão do papel humano em meio aos avanços da Inteligência Artificial.

Marcus Rossi, CEO da Gramado Summit, garante que o evento de 2026, que acontece até sexta-feira (8), já é histórico. "É u ma edição que está com 32% a mais de participação de público, tanto na feira de negócios quanto número de visitantes. Enquanto estamos vivendo, existe muita ansiedade. Fazer evento requer muita terapia, porque existe uma série de variáveis que podem acontecer, mas está incrível", pondera o empreendedor, sobre comandar um evento de grande porte.

O evento começou com Renato Borghetti subindo ao palco para saudar o público entoando, na gaita, o hino do Rio Grande do Sul. Na sequência, o CEO da Gramado Summit recebeu o público compartilhando o orgulho de realizar o evento na Serra Gaúcha. "Sou brasileiro, gaúcho, gramadense e acredito que fazemos coisas tão incríveis quanto qualquer centro desenvolvido na Europa", afirmou Rossi, arrancando aplausos das mais de 2 mil pessoas de lotaram o palco principal do evento. " É muito legal ver evento gringo chegando no Brasil. Mas tão legal quanto é fazer que eventos gaúchos conquistem o mundo", ponderou Rossi, destacando a correalização do governo do Rio Grande do Sul pelo segundo ano consecutivo. André Castilho, secretário de inovação do município, e Nelson Tissot, prefeito de Gramado, aproveitaram a abertura para apresentar o Gramado Futuro Lab, iniciativa de fomento ao empreendedorismo. " Gramado é uma terra fértil para investir", disse Castilho.

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Humano no centro da IA

Entre as novidades da nona edição estão palcos dedicados a temas de e-commerce e de Inteligência Artificial, além dos palcos dedicados a temas geek, negócios conscientes e um espaço dedicado a mentorias. " A pegada no Make it Human é o nosso grande diferencial. Um evento de inovação que se propõe a falar muito mais sobre a humanização das coisas na sua plenária principal é muito interessant e. Além disso, pela primeira vez estamos trazendo um palco focado em e-commerce e um em AI, porque, por mais que a gente queira falar sobre o lado humano, a gente não pode desconsiderar o fato de que o evento precisa falar sobre tudo que está em alta. E a IA, principalmente o acesso à Inteligência Artificial, tem sido o que pautou o mundo tecnológico nos últimos dois anos", ressalta Rossi.

Ao longo dos três dias de evento, mais de 300 palestrantes passam pelos 10 palcos e arenas montados no Serra Park, em Gramado. Com expectativa de público recorde, somando 23 mil pessoas entre visitantes e expositores, o CEO do evento de inovação destaca a importância do potencial turístico de Gramado como um ativo estratégico, já que de 60% a 70% dos participantes vêm de fora do Rio Grande do Sul. " Dois meses atrás, vendemos uma leva de ingressos para Ananindeua, no Pará, que foi incrível. Quando tu fazes um evento que se propõe a ser nacional, a ser global no futuro, e está em uma cidade tão turística quanto Gramado, esse movimento é muito natural. Gramado é um case de sucesso no turismo. Para um executivo que vem do outro extremo do Brasil, Gramado provavelmente faz mais sentido, porque aproveita o evento, mas aproveita para casar com férias de família. É um crescimento muito interessante, e eu acredito muito no turismo mais, que é esse turismo corporativo."

A feira de negócios, que reúne startups e empresas locais de diversos segmentos, é uma das apostas para a nona edição. " Uma das propostas é fazer um evento que gere muito resultado para quem expõe nele. Por mais que seja muito conhecido pelo conteúdo, a feira de negócios é muito importante", afirma Rossi.