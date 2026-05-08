Vice-governador marca presença em palco principal da Gramado Summit

South Summit 2026 , o vice-governador Gabriel Souza participou, na tarde de quinta-feira (7), de um painel no palco principal do evento para apresentar as estratégias do Estado voltadas ao desenvolvimento econômico, à inovação e à transformação digital dos serviços públicos. Marcando a presença do governo do Rio Grande do Sul no, o vice-governador Gabriel Souza participou, na tarde de quinta-feira (7), de um painel no palco principal do evento para apresentar as estratégias do Estado voltadas

Durante a participação, o vice ressaltou o crescimento do ecossistema gaúcho de inovação e afirmou que o ambiente do South Summit deste ano está 35% maior do que na edição anterior, confirmando a consolidação do Rio Grande do Sul como referência nacional no setor. “Além de visibilizar, é importante estar presente. O governo precisa participar, apoiar startups, criar conexões e fortalecer o ambiente de inovação”, afirmou.

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Gabriel destacou que o RS ocupa atualmente o primeiro lugar no ranking nacional de inovação entre os estados brasileiros e, pela quarta vez consecutiva, lidera o País em governo digital. Segundo ele, mais de 90% dos serviços públicos estaduais já podem ser acessados de forma online.

“ É importante que a gente esteja com inovação dentro do governo, porque o mindset do setor público historicamente é mais fechado e burocrático. Nosso desafio é justamente transformar essa cultura para facilitar a vida das pessoas ”, declarou.

Ao abordar os fatores que colocaram o Estado na liderança em inovação, Gabriel citou a vocação do povo gaúcho para o empreendedorismo, além da forte rede de universidades comunitárias, federais e privadas presentes no território gaúcho. “O povo gaúcho é vocacionado para a inovação. Temos uma rede de universidades públicas federais, faculdades privadas de qualidade e um ecossistema muito pujante, que conecta pesquisa, tecnologia e empreendedorismo”, disse.

O vice-governador também apresentou os principais eixos do Plano Estadual de Desenvolvimento Econômico, estruturado em áreas como capital humano, inovação, ambiente de negócios, infraestrutura e sustentabilidade. Segundo ele, o objetivo é garantir crescimento econômico aliado à inclusão social e à preparação do Estado para os desafios climáticos e tecnológicos das próximas décadas.

Entre as iniciativas destacadas, Gabriel mencionou programas voltados à formação de talentos, incentivo às startups e qualificação profissional em áreas estratégicas, como engenharia, tecnologia e semicondutores. “É necessário que o governo organize uma política pública para que haja estrutura e oportunidades para quem quer inovar”, afirmou.