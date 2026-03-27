Marca de cosméticos de Jade Picon pode faturar R$ 100 mi em 2026

No painel Da influência ao empreendedorismo: construindo uma marca com propósito, realizado nesta sexta-feira (27), no South Summit Brazil, a influenciadora e empresária Jade Picon e o executivo Ricardo Dias abordaram a construção de marca a partir da economia dos criadores. O encontro tratou da trajetória de Jade nas redes sociais e da criação da marca de beleza Aura.

Jade Picon iniciou sua fala contextualizando o início precoce da carreira. “É engraçado quando eu vejo alguém falando sobre a minha história e eu lembro que tenho 24 anos”, disse em painel. Segundo ela, a trajetória começou ainda na infância, como modelo. “Tudo começou quando eu era bebê, fazia campanhas publicitárias”, afirmou.

A virada ocorreu aos 11 anos, com a entrada nas redes sociais. “Tudo mudou quando meu irmão entrou no meu quarto e disse ‘tem uma nova rede social e eu fiz uma conta pra você’”, disse. A partir desse momento, ela passou a produzir conteúdo e estabelecer contatos profissionais.

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A primeira oportunidade comercial surgiu ainda na adolescência. “Quando chegou a primeira campanha, eu olhei para o celular e falei ‘meu Deus, isso pode ser meu trabalho’”, afirmou a influenciadora. Jade destacou que, naquele momento, não havia planejamento. “Era mais gostoso porque eu não tinha uma estratégia por trás, eu era uma criança”, disse.

Aos 15 anos, assinou contrato com a Adidas, marca com a qual mantém parceria até hoje. “Existiam vários fatores que iam apontando que eu estava indo para o caminho certo”, destacou. Dois anos depois, lançou a primeira marca de roupas, iniciando a transição para o empreendedorismo.

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Segundo Jade, o movimento de criação de negócios próprios surgiu da percepção de valor da audiência. “Eu não quero ficar só na criação e divulgação, eu quero tomar conta do 360”, lembrou. Esse posicionamento levou à criação da plataforma Jade² e, posteriormente, da marca Aura, voltada ao segmento de beleza.

A escolha do setor foi construída de forma gradual. “Eu sabia que eu queria empreender na beleza, mas fui por eliminação. Eu queria vender mais que ideia, queria vender uma experiência." Ela também destacou o aprendizado sobre a estrutura do negócio. “Eu aprendi quantas bases existem por trás de um processo”, disse.

Durante o painel, Ricardo Dias enfatizou a diferença entre alcance e construção de marca. “Muita gente confunde audiência com reputação”, afirmou. Ele também destacou a importância da estrutura empresarial. “Quando você quer criar uma marca, você tem que se cercar de gente boa”, disse.

Ele ressaltou ainda o tempo necessário para consolidação de negócios. “Tenham paciência, marcas demoram”, afirmou. Para ele, a construção envolve produto, operação e estratégia de conteúdo.

A relação com a comunidade foi apontada como um dos pilares do crescimento da Aura. “ Um sonho sonhado junto é uma realidade e eu sempre tive essa troca com a minha comunidade ”, destacou Jade. A marca adotou estratégias de social commerce e rede de afiliados como parte do modelo de expansão.

Ricardo destacou a mudança no varejo digital. “A fusão do conteúdo, do entretenimento com a compra vai mudar o varejo no Brasil”, afirmou. Segundo ele, o modelo permite escalar vendas a partir da produção descentralizada de conteúdo. De acordo com os dados apresentados no painel, a marca registrou crescimento acelerado desde o lançamento. “Esse ano vamos chegar a 100 milhões de faturamento”, afirmou Ricardo. Ele destacou que o negócio foi construído a partir da base de seguidores da influenciadora e da atuação da comunidade.

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