Chef finalista de reality show de gastronomia abre restaurante na Cidade Baixa

Depois de anos de uma carreira consolidada, a chef Lili Rosa decidiu, em setembro de 2025, que era o momento de abrir seu próprio negócio: o Simples Restaurante (@simples.restaurante). Localizado na Cidade Baixa, em Porto Alegre, a operação leva o nome ao pé da letra. Um buffet curto, com uma atração a cada dia da semana, num espaço pensado para ser aconchegante e com valor acessível, com direito a bebida inclusa.
Com trajetória no setor de eventos, Lili trabalhou com profissionais renomados, foi finalista do reality show Clash of Chefs, transmitido pelo YouTube e pela Record, e chegou a ter um restaurante há cerca de 13 anos. A chef também trabalha com catering, cozinhando para sets de produções audiovisuais. “É um nicho pequeno, com poucos fornecedores, mas para grupos bem grandes. Porto Alegre tem muitas produtoras. Na última propaganda que trabalhei, tinha um ator só, mas 120 pessoas envolvidas na produção”, revela Lili, sobre o trabalho que começou a realizar em 2016.
Com capacidade para receber 80 pessoas, Lili conta, satisfeita, que o negócio já tem uma média de 70 a 80 clientes por dia. Para auxiliar em toda essa produção, a chef conta com quatro funcionários, mas faz questão de pôr a mão na massa. “Gosto de cozinhar e faço questão de ficar no caixa para ter esse contato com os clientes, isso faz toda a diferença. É pesado? É. É trabalhoso? É. Mas é muito satisfatório”, declara.
Parte do que faz o restaurante ser considerado simples é o valor acessível. O buffet livre, com direito a bebida liberada, custa R$ 30,00. “É uma estratégia inicial, justamente para atrair público e me desvincular da operação que tinha aqui antes”, comenta Lili, sobre o antigo proprietário, que tinha um restaurante com perfil distinto. “No futuro, o valor vai subir, inevitavelmente. Não dá para lutar contra a inflação, aumento do valor dos ingredientes, enfim. Vamos avisar com bastante antecedência e convencer as pessoas de que segue valendo a pena, até porque indo em outros lugares da região, até tem buffets mais baratos, mas se incluir a bebida já fica mais caro”, pondera Lili, que já adianta que o aumento será de R$ 5,00 no total.
Apesar do valor, Lili garante que a qualidade da comida é de alto nível. “É acessível, mas é bom. Tu não vais chegar aqui e comer carne de segunda, é sempre uma carne top. Vai estar desmanchando, linda, maravilhosa, gostosa, temperada, com um feijão bom, uma boa apresentação. Sempre vamos manter essa linha mais acessível. Por isso que escolhemos estar na Cidade Baixa”, afirma.
Outra característica que faz o Simples Restaurante ter este nome é o cardápio. Com comida caseira, a ideia da chef é criar uma rotina para os clientes, com um menu a cada dia da semana: segunda-feira é dia de à la minuta; terça-feira, de carne de panela; quarta-feira, de peixe; quinta-feira, porco; sexta-feira, churrasco. “O buffet veio porque, nas minhas condições financeiras, não conseguiria manter um bistrô ou um pub. Desde que comecei, fui adaptando ao que os clientes gostam. Uma comida mais caseira, que alimenta a alma, que faz um carinho no estômago”, define Lili.
A experiência no setor de eventos foi importante para Lili, mas a chef destaca as diferenças com o formato atual. “Meu forte sempre foi a alta gastronomia. Era outra linha, muito mais requintada, com excelência nas apresentações dos pratos, mas, com o catering, passei a fazer muito arroz, feijão, massa, salada, carne de panela. Aqui funciona no simples mesmo. Entra, pega o prato, serve, senta, come, paga e vai embora”, detalha.
Pensando em acomodar os clientes, Lili fez mudanças no espaço do restaurante. Além de ser climatizado, pensando no verão, a chef fez questão de alterar a fachada, que, segundo ela, não era atrativa. “Tentamos dar uma vida, fizemos a fachada com o Filipe Harp e com a Ashanti Onwawoma, dois artistas que são meus amigos e bem conhecidos”, ressalta.
A fachada do Simples foi construída pelos artistas Filipe Harp e Ashanti Onwawoma Dener Pedro/Especial/JC
Aposta no empreendedorismo
A ideia de montar um restaurante foi, para Lili, a chance de agarrar uma oportunidade. “Uma amiga avisou que o antigo dono aqui queria vender. E eu não tinha a grana para comprar, mas decidi que ia dar um jeito, justamente para aproveitar essa visibilidade dos reality shows”, explica Lili, revelando que investiu R$ 50 mil para pôr o negócio em funcionamento. “É um investimento que vai demorar para voltar. Deixei de dar a entrada no meu apartamento para investir aqui, na esperança de que isso vá me ajudar lá na frente”, conta.
Para o futuro, a ideia de Lili é abrir a operação aos sábados com alguma dinâmica diferente. “Talvez servindo direto na mesa, algo especial”, projeta, comentando que já em março deve ser implementado um sistema de cartão fidelidade, em que a cada 10 almoços no restaurante, o cliente ganha uma refeição gratuita.
Endereço e horário de funcionamento
O Simples Restaurante está localizado na rua José do Patrocínio, nº 964, na Cidade Baixa, em Porto Alegre. A operação funciona de segunda a sexta, das 11h às 14h30min.