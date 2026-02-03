Em casarão centenário no Rio Branco, novo gastrobar aposta em comidas urbanas sofisticadas

O bairro Rio Branco ganhou, recentemente, uma nova opção gastronômica. Localizado em um casarão centenário na rua Miguel Tostes, o Urban Bittes (@urban_bites_gastrobar) nasceu com a proposta de trazer a sofisticação para a comida do dia a dia, reinventando pratos tradicionais para que a refeição seja sempre uma surpresa para o cliente.



Aberto em dezembro, o gastrobar é resultado da transição de carreira de um casal de empreendedores de primeira viagem, Jonathan Marques e Jéssica Bender. Ambos apostaram as economias no novo sonho, que começou a ser tirado do papel no início de 2025. “O Jonathan já era da área da gastronomia, e eu trabalhava com comércio exterior”, conta Jéssica, que, assim como Jonathan, deixou o emprego para empreender.

“No início, era para ser um espaço bem pequenininho, uma coisa simples, talvez até um delivery, e o negócio pegou uma proporção muito grande”, conta Jéssica. Jonathan é chef de cozinha e atua na área há mais de 10 anos. Todos os pratos que fazem parte do cardápio do Urban Bittes são autorais e criados pelo chef. “Comecei em 2015 e tive a oportunidade de trabalhar nos melhores restaurantes de Porto Alegre. Trabalhei em algumas cozinhas da Padre Chagas, na ‘época de ouro’ da região, onde acompanhei a transição entre a ‘velha guarda’ e a nova gastronomia da Capital”, compartilha o empreendedor.



Unindo as experiências, o casal teve um segundo match, mas agora nos negócios. “A ideia era a gente se arriscar mesmo, fugir um pouco do comodismo das nossas rotinas”, comenta a sócia. Pais de três filhos, eles concordam que trabalhar como CLT é bom e traz segurança para a família, mas, com o tempo, entenderam que era o momento de buscar caminhos alternativos. “Às vezes, tu estás trabalhando em uma grande organização e de repente é descartado. Então, decidimos olhar para novas possibilidades”, afirma Jéssica.

LEIA TAMBÉM > Com 18 anos de história, tradicional parrilla de Porto Alegre volta a operar no endereço original

Casarão centenário



porque ela não tinha fiação elétrica, nem água. Tivemos que botar até um poste”, comenta o empreendedor sobre a casa que estava há 10 anos fechada. O gastrobar está localizado na rua Miguel Tostes, n° 255 DANI BARCELLOS/ESPECIAL

As obras começaram em setembro, e o valor inicial de investimento de R$ 25 mil virou rapidamente R$ 240 mil. Para tentar diminuir os custos, o casal colocou a mão na massa e resolveu tocar a obra sozinho.



“ As nossas economias são da CLT, nossas famílias não têm grandes recursos guardados, nada disso. Fomos vendendo o que tínhamos, inclusive nosso carro e um terreno, porque o negócio tomou uma proporção muito grande ”, comenta Jéssica, afirmando que não tinha mais como voltar atrás.



O espaço foi planejado para oferecer diferentes experiências aos clientes. Com capacidade para atender até 80 pessoas, o restaurante é dividido em dois andares, contando também com um espaço de happy hour no piso superior e um jardim externo, muito utilizado durante o jantar.



Toda a decoração e os detalhes do ambiente foram idealizados e executados pelo casal.



O casarão também é utilizado para eventos privativos, sendo fechado exclusivamente para grupos acima de 20 pessoas. Após centralizar as ideias do projeto e discutir o orçamento, foi o momento de ir atrás de um ponto. De acordo com o casal, a casa de 120 anos surgiu por acaso. "Fiquei procurando no Google Maps e passei por essa rua. Vi essa casa abandonada e pensei ‘tem potencial’”, conta Jonathan. Na imagem do mapa, aparecia uma placa antiga com o contato do proprietário da casa, que, por sorte, ainda era o mesmo. “Fizemos contato, realizamos todos os trâmites legais para conseguir abrir e foi um caos,”, comenta o empreendedor sobre a casa que estava há 10 anos fechada.As obras começaram em setembro, e o valor inicial de investimento de R$ 25 mil virou rapidamente R$ 240 mil. Para tentar diminuir os custos, o casal colocou a mão na massa e resolveu tocar a obra sozinho.”, comenta Jéssica, afirmando que não tinha mais como voltar atrás.O espaço foi planejado para oferecer diferentes experiências aos clientes. Com capacidade para atender até 80 pessoas, o restaurante é dividido em dois andares, contando também, muito utilizado durante o jantar.Toda a decoração e os detalhes do ambiente foram idealizados e executados pelo casal., sendo fechado exclusivamente para grupos acima de 20 pessoas.

LEIA TAMBÉM > Casal transforma demanda de condomínio em cafeteria na Zona Leste de Porto Alegre

Base italiana, raízes do mundo



A culinária italiana constitui a base gastronômica do Urban Bittes, mas é apresentada de uma forma não tradicional e reinventada. Os sócios definem sua proposta como uma "base italiana em raízes do mundo", onde técnicas clássicas se fundem com ingredientes globais e regionais, especialmente do Sul do Brasil. “Antes do projeto estar pronto, a gente já tinha o nome. A ideia de ‘urban’ é uma referência a comidas urbanas, que é bem a nossa pegada”, explica Jéssica.



O espaço conta com dois cardápios, um exclusivo para o almoço e outro para a noite. “O jantar é uma experiência gastronômica, com um pouco mais de requinte”, destaca Jéssica.



Os risotos são os grandes destaques, aparecendo tanto no almoço quanto no jantar. Entre as opções estão o Risoto Rústico, com entrecôte, linguiça e ovo frito; o Risoto Mantecata, com frango grelhado e molho de queijo; e o Risoto de Costela, que é considerado um dos diferenciais da noite. No almoço, os pratos principais variam entre R$ 45,00 e R$ 89,00, enquanto no jantar as opções ficam entre R$ 89,00 e R$ 163,00. Bruschetta de geléia de tomate com bacon DANI BARCELLOS/ESPECIAL

Nas entradas, a bruschetta faz sucesso entre os clientes. Embora seja um clássico italiano, a versão do chef Jonathan é autoral. Ele utiliza uma base de inspiração oriental, utilizando sagu, criando uma combinação que os sócios afirmam não ter sido encontrada em nenhum outro restaurante do Brasil durante suas pesquisas. A entrada custa R$ 59,00 e é formada por quatro bruschettas nos sabores geleia de tomate com bacon, cogumelos com gema curada, salmão com cream cheese e filé de carne com parmesão.



O local também conta com uma carta de drinks autorais e vinhos. Além disso, o Urban Bittes oferece uma programação especial de happy hour. . Os sócios definem sua proposta como uma "base italiana em raízes do mundo", onde técnicas clássicas se fundem com ingredientes globais e regionais, especialmente do Sul do Brasil. “Antes do projeto estar pronto, a gente já tinha o nome. A ideia de ‘urban’ é uma referência a comidas urbanas, que é bem a nossa pegada”, explica Jéssica.O espaço conta com dois cardápios, um exclusivo para o almoço e outro para a noite. “O jantar é uma experiência gastronômica, com um pouco mais de requinte”, destaca Jéssica.Os risotos são os grandes destaques, aparecendo tanto no almoço quanto no jantar. Entre as opções estão o, que é considerado um dos diferenciais da noite. No almoço, os pratos principais variam entre R$ 45,00 e R$ 89,00, enquanto no jantar as opções ficam entre R$ 89,00 e R$ 163,00.Nas entradas, a bruschetta faz sucesso entre os clientes. Embora seja um clássico italiano, a versão do chef Jonathan é autoral.criando uma combinação que os sócios afirmam não ter sido encontrada em nenhum outro restaurante do Brasil durante suas pesquisas. A entrada custa R$ 59,00 e é formada por quatro bruschettas nos saboresO local também conta com uma carta de drinks autorais e vinhos. Além disso, o Urban Bittes oferece uma programação especial de happy hour.

Endereço e horário de funcionamento do Urban Bites

O gastrobar está localizado na rua Miguel Tostes, n° 255, no bairro Rio Branco. O Urban Bittes opera de segunda a sábado, abrindo para o almoço, das 11h30min às 14h30min, e para a janta, das 18h às 23h.