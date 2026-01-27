Aberto há quatro meses, restaurante asiático da Cidade Baixa ganha unidade em Gravat

Jejori Dimsum Haus passou a operar uma segunda unidade, agora, no Centro de Gravataí, cidade onde os sócios Marjorie Ann Castillo Tamioe e Jesrae Cudal Laguna residem. Com apenas quatro meses de operação na Cidade Baixa, oanunciou a expansão da marca. Desde o dia 18 de janeiro, o restaurante especializado em refeições e pequenas porções da culinária asiática, cidade onde os sócios Marjorie Ann Castillo Tamioe e Jesrae Cudal Laguna residem.

“Não esperávamos crescer tão rápido, mas o apoio dos clientes nos deu confiança para pensar a longo prazo”, comenta Jesrael, afirmando que o novo espaço será a matriz do Jejori, concentrando tanto a parte da produção quanto a administrativa.

A expansão do negócio foi motivada pela necessidade de um espaço maior, que comportasse uma produção maior, além da possibilidade de estocar insumos e operar com mais qualidade na cozinha. “Essa ampliação representa um passo muito importante e cheio de esperança para nós. À medida que a demanda pelo Jejori cresceu, percebemos a necessidade de estruturar melhor o negócio por trás da operação” , comenta Jesrae.



Dentre as principais mudanças, destaca-se a dinâmica do atendimento. Em Gravataí, o horário do almoço terá um foco especial, além de uma carta especial direcionada à cafés e confeitaria, enquanto o Jejori da Cidade Baixa antagoniza nesse aspecto, com um perfil mais urbano e noturno.

Há pouco mais de uma semana gerindo o novo restaurante, os sócios observam interesse e curiosidade do público, apesar de que, até então, o motor seja os pedidos por delivery. “Nosso objetivo é levar o Jejori para cidades onde acreditamos que as pessoas precisam e desejam esse tipo de gastronomia. Nos próximos cinco anos, nossa meta inicial é abrir pelo menos mais quatro unidades na Região Metropolitana, crescendo com propósito, inclusão e esperança”, conclui.

Novidades também em Porto Alegre

A ampliação também pode alcançar, em breve, a loja da Cidade Baixa, que ficou sob o comando do sócio Estelino Senajonon. “Ainda estamos avaliando se iremos para um espaço maior no próprio bairro ou se ampliaremos para a loja ao lado. Nossa ideia é atender melhor o público e não precisar recusar clientes nos horários de maior movimento, queremos que todos se sintam bem-vindos”, aponta.

Endereço e horário de funcionamento

O novo Jejori Dimsum Haus está localizado na rua Conego Pedro Wagner, nº 782, no Centro de Gravataí. A casa atende de segunda a sábado, das 19h às 23h.