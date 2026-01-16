Restaurante de sushi na esteira abrirá em mais um shopping de Porto Alegre

Após alguns meses do anúncio de expansão do negócio para uma segunda unidade no shopping Bourbon Country, na Zona Norte de Porto Alegre, o Nihon Sushi Kaiten também resolveu apostar na Zona Central da Capital, abrindo uma terceira loja, agora endereçada no Shopping Praia de Belas. O sushi de esteira, comandado pelo empreendedor Alfredo Pinto, opera no formato self-service. Inaugurada em 2024, no Bourbon Teresópolis, a marca aposta na oferta de experiência.
Com previsão para abrir em março, a unidade do Country antecede a operação no Praia de Belas, que abrirá as portas em abril na praça de alimentação do shopping. “O contrato com o Praia de Belas foi fechado em dezembro, uma supernovidade que vai acompanhar a transformação do shopping. Nessa reestruturação, nós somos um dos novos atrativos”, conta o empreendedor.
Diferentemente das demais unidades, o restaurante do Praia de Belas será de alta rotatividade, devido ao fluxo mais intenso de clientes. “Tu vais até a esteira, serve o prato e senta na praça de alimentação para comer e repete o processo”, explica, admitindo que será um desafio atender muitas pessoas de forma rápida, pois são clientes que, em sua maioria, estão de passagem. “Não é um cliente que está indo por experiência necessariamente, mas uma pessoa que está no intervalo do trabalho e tem pouco tempo para almoçar, por exemplo”, observa Alfredo.
Segundo o empreendedor, as expectativas são boas, já que além de o formato chamar atenção, atualmente, a praça de alimentação do local não conta com outro sushi.
“O nosso conceito sempre será a esteira, em todo lugar que a gente for, além da comodidade do cliente. As pessoas querem ter esse conforto, querem poder servir, não esperar, é algo que já vejo muito fora do País”, identifica.
Sobre novos planos, Alfredo acredita que 2026 é o ano para consolidar o que foi feito até o momento. “Já estamos nos pontos estratégicos, presentes em todas as regiões de Porto Alegre. Na Zona Sul, com o Bourbon Teresópolis, na parte mais central, no Praia de Belas, e na Zona Norte, no Country."