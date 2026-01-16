Marca de kombuchas de Porto Alegre lança linha de refrigerantes saudáveis

uma linha de refrigerantes prebióticos e orgânicos. O lançamento é resultado de 14 meses de pesquisa para entregar um refrigerante limpo, funcional e com sabor. O novo produto da TAO conta com três sabores: abacaxi, morango e melancia e pink lemonade, todos preparados com frutas in natura. TAO Kombucha , localizada em Porto Alegre, é pioneira na produção da bebida fermentada na América Latina. Em comemoração aos 10 anos de história, recentemente, a marca lançou. O lançamento é resultado de 14 meses de pesquisa para entregar um refrigerante limpo, funcional e com sabor. O novo produto da TAO conta com três sabores: abacaxi, morango e melancia e pink lemonade, todos preparados com frutas in natura.

Segundo a cofundadora da TAO, Raquel Abegg Leyva, por ser um produto que não necessita de transporte refrigerado, como a kombucha, a distribuição se torna mais fácil. “Trabalhar com um produto que precisa estar refrigerado é um desafio pra gente, então, com a kombucha, não conseguíamos chegar em todos os lugares. Já o refri, é uma linha que vamos entregar no frete seco ”, comenta a empreendedora, afirmando que, com a novidade, a marca pretende dobrar o faturamento. Além disso, Raquel destaca que a aceitação do produto já é muito positiva. “É muito mais fácil vender um refrigerante do que uma kombucha.”

Presentes nos principais supermercados do Brasil, como Grupo Zaffari, Angeloni, Bistek, Pão de Açúcar, Zona Sul e São Luís, além de lojas de produtos naturais e empórios, como Mundo Verde, Divina Terra e Orta, a TAO pretende, com o novo produto, alcançar um novo mercado: as escolas. “Queremos entrar nesse segmento, pois entendemos que é um canal que teríamos facilidade de penetrar”, afirma.

O produto com zero adição de açúcar e sem glúten, concentra 5,7 gramas de fibras por lata e, diferente dos refrigerantes comuns, não utiliza conservantes, como sorbato de potássio e benzoato de sódio, focando em ingredientes orgânicos certificados. Apostando no movimento clean label, a marca evita sucos concentrados, optando por prensar a fruta in natura, garantindo o frescor e notas aromáticas superiores. O novo produto da TAO conta com quatro sabores: abacaxi, morango & melancia e pink lemonade DANI BARCELLOS/ESPECIAL A linha de refrigerantes da marca gaúcha tem como principal pilar a saudabilidade., concentra 5,7 gramas de fibras por lata e, diferente dos refrigerantes comuns,, como sorbato de potássio e benzoato de sódio, focando em ingredientes orgânicos certificados. Apostando no movimento clean label, a marca evita sucos concentrados, optando por prensar a fruta in natura, garantindo o frescor e notas aromáticas superiores.

Acompanhando a novidade, a TAO passou por um um rebranding da marca, que visou trazer uma identidade visual com uma estética mais jovem e vibrante. “Lançamos há dois meses o novo logo. Como a gente já lançaria o refrigerante, quisemos aproveitar para dar uma cara mais jovial à marca”, destaca.

Superação após tragédia e prejuízos

A trajetória da TAO é marcada por um espírito de resiliência, tendo enfrentado desde barreiras regulatórias iniciais até duas grandes tragédias consecutivas em 2024 que geraram prejuízos milionários.

A antiga fábrica, localizada no bairro Anchieta, assim como vários outros negócios da região, foi severamente impactada pelas enchentes de maio de 2024. A empresa estava em um ritmo de crescimento acelerado quando a água invadiu a fábrica. O impacto resultou em três meses sem operação, perda de maquinário, estoque e faturamento, totalizando um prejuízo de cerca de R$ 3 milhões.

Após um mês do retorno das atividades, a TAO passou por mais um desafio. “Tínhamos investido em uma câmara fria nova de R$ 70 mil e, em uma sexta-feira, me ligaram às 20h avisando que a fábrica estava pegando fogo”, lembra Raquel. O disjuntor principal do local, que havia sido trocado após as enchentes, sofreu um curto-circuito que incendiou o espaço fabril, acarretando mais de R$ 1,5 milhão de perdas.

O que deu fôlego para as empreendedoras seguirem foi o estoque salvo na câmara fria, que possibilitou a TAO a montar uma estrutura temporária em um mês para voltar a produção.

Apesar das adversidades, a empresa utilizou parte do valor do seguro do incêndio para montar uma nova sede de 1.250 m², maior que a anterior. A retomada foi apoiada por clientes fiéis, como a rede Marchê, que chegou a triplicar seus pedidos para ajudar no fluxo de caixa da empresa durante a recuperação. O lançamento da linha de refrigerantes em dezembro de 2025 surge como a principal estratégia para superar o período de "sobrevivência".