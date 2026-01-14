Após yoga com vinho, estúdio de Porto Alegre leva ao Litoral aula de yoga com pets

Melt Hot Yoga Club Yoga Vibes, iniciativa que conta com eventos que levam para a cidade litorânea a prática de yoga. Inaugurada em setembro de 2025, afez as malas e também foi para o Litoral. A marca, comandada por Helena Ben, segue operando em Porto Alegre, mas, neste verão, por meio de uma parceria com o Ramblas Atlântida, idealizou o

A iniciativa, que teve o primeiro evento realizado no último fim de semana, consiste em mais cinco encontros aos sábados, focados em equilibrar a prática de exercícios físicos com momentos de socialização e lazer, como degustação de vinhos e festas. Para o próximo sábado (17), está programada uma aula de pet yoga - yoga com cachorros. Os alunos podem levar seus próprios cães, mas aqueles que não tiverem, poderão contar com os pets presentes no evento.

As idealizadoras, Helena e Luiza Rauber, à frente do Ramblas Atlântida, destacam que a proposta busca fortalecer o senso de comunidade, oferecendo experiências sensoriais que conectam a saúde à liberdade do verão .



Com aulas ministradas pela equipe de professores da Melt, o projeto utiliza espaços de entretenimento para mostrar que é possível integrar hábitos saudáveis e diversão no mesmo ambiente. “Desde o início, nós tínhamos vontade de fazer algo voltado ao esporte aqui no Ramblas. Trazer um estúdio, algo assim. Observando esse movimento crescente de busca por uma vida mais fitness, resolvemos buscar um espaço que conectasse isso com bem-estar e chegamos à Helena, que já fazia esse movimento em Porto Alegre”, conta Luiza sobre o início do projeto.

O convite para a parceria chegou para Helena quando a operação recém-completava dois meses. Embora a empreendedora tenha considerado o movimento "prematuro", ela aceitou o desafio. “Sempre tive o sonho de levar a Melt para outros espaços, mesmo que aberta há pouco tempo. Eu tenho sonhos grandes para esse negócio. Acredito que o verão, o calor e o período de praia combinam muito com a nossa proposta”, observa Helena, que não pensou duas vezes antes de aceitar a proposta. “Acredito que vai ser um período de aprendizados também”, afirma.



Essa iniciativa também marca o primeiro passo de um projeto maior para revitalizar o Ramblas e consolidá-lo como um centro de vida saudável e de experiências. “Nesta nova fase, queremos que as pessoas associem a vida saudável ao equilíbrio. Queremos muito a Melt conosco este ano e nos próximos, além de ter mais operações de esportes para receber a galera, para o pessoal ficar a tarde inteira aqui como quiser”, destaca Luiza. Atualmente, o foco do complexo é em operações noturnas e gastronômicas.

Luiza Rauber, do Ramblas Atlântida, e Helena Ben, da Melt Hot Yoga Club, estão à frente da iniciativa Jamil Aiquel/Especial/JC



De acordo com as idealizadoras, a ideia central da Yoga Vibes é que a busca pela saúde não deve ser "fake" ou baseada em padrões inatingíveis. Segundo Helena e Luiza, o bem-estar é visto como a liberdade de desfrutar de diferentes momentos: a pessoa pode praticar yoga para se sentir saudável e, logo em seguida, beber um chope e socializar, sem que uma escolha anule a outra. Esse conceito é resumido na ideia de "equilíbrio" entre o movimento e a diversão. “A Melt sempre se propôs a ser isso. Falamos de wellness, de saúde, mas não é só para postar no Instagram. A ideia é trazer o que é possível, o que traz conexão, sem buscar um padrão inatingível, inalcançável”, pondera Helena.



Cada encontro pretende explorar sentidos específicos durante as aulas de yoga. Uma das aulas programadas para fevereiro será com os olhos vendados. Os demais eventos irão contar com outras atividades, como oficina de perfumaria, onde o aluno vai produzir seu próprio body splash, além de uma oficina de drenagem facial com esfoliantes. O primeiro evento realizado ofereceu degustação de vinhos na aula de yoga.



