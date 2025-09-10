Com sala a 40°C e banheira gelada, estúdio de hot yoga é novidade no entorno da Redenção

Flexibilidade, força, concentração e um certo equilíbrio. Tudo isso pode ser desenvolvido ao longo da prática de hot yoga, que nada mais é que uma aula de yoga em uma sala aquecida a temperaturas entre 37°C e 40°C. A técnica, que existe há pelo menos 50 anos, popularizou-se nos anos 1980 em estúdios de yoga nos Estados Unidos.

Aqui em Porto Alegre, alguns espaços já contam com esse tipo de aula. Há pouco mais de duas semanas, no bairro Farroupilha, o Melt Hot Yoga Club abriu as portas. Próximo ao Parque da Redenção, o espaço de aproximadamente 150m² conta com uma estrutura completa para a prática da técnica. Natural de Bento Gonçalves, Helena Ben é a empreendedora à frente do espaço. A empresária realizou uma imersão em mais de 30 estúdios de yoga e pilates em Nova York e Los Angeles para mapear as tendências e investir no seu próprio negócio.

“A Melt tem 15 dias, então nós ainda estamos em soft opening, ainda estamos abrindo aos pouquinhos. O negócio surgiu de uma paixão minha e do Luiz Gustavo, o LG. Ele é o cara que conhece tudo de Yoga e eu sou uma mera praticante. Conheci a Hot Yoga em 2020 e me apaixonei muito pela prática” contextualiza Helena.

Luiz Gustavo Cunha é educador físico há 10 anos, e é responsável pela criação e orientação das aulas que ocorrem na Melt. O professor explica que a modalidade traz uma série de benefícios para quem pratica. “ Uma série de técnicas que usamos na hot yoga contribui no aumento da concentração, o corpo fica muito mais flexível, as articulações muito mais protegidas , possibilitando você movimentar-se com muito mais liberdade, além da mente ficar mais focada”, explica LG.

Na Melt, eles oferecem a modalidade original do Hot Yoga, chamada 26+2 (Bikram Yoga), que foi a primeira a ser realizada em uma sala quente. De acordo com LG, a técnica é toda adaptada já para o calor. “Depois, outras modalidades começaram a ser adaptadas, como a Vinyasa Yoga, que sincroniza respiração e movimento. Cada modalidade tem seu jeito, cada um tem seus benefícios, mas todas se complementam e criam uma experiência profunda e de entrega com o próprio esforço e contato com a sua própria mente”, declara o professor.

A ideia de trazer a proposta para Porto Alegre surgiu em 2024. Helena e Luiz Fernando passaram a conversar sobre o conceito do espaço e entender quais as principais necessidades. “Viajamos para os Estados Unidos no começo deste ano para entender mais sobre o mercado wellness e o mercado de práticas aquecidas. Trouxemos tudo que achávamos que seria melhor para Melt, que busca ser uma segunda casa, que promove conexão, espírito de comunidade”, detalha Helena, afirmando que o “club” no nome do estabelecimento refere-se a relação criada entre os alunos.

O estúdio conta com mais de 10 modalidades, além de uma equipe formada por cerca de 10 professores. A Melt oferece pacotes de aulas avulsas, planos de primeira experiência e também planos mensais. O plano mais comum é de duas aulas por semana, em que a mensalidade é de R$ 279,00.

Segundo Helena, o projeto arquitetônico da Melt foi desenvolvido para ampliar a sensação de bem-estar do local. Paredes curvas, formas orgânicas, cores suaves e acabamentos naturais como pedra e madeira, fazem parte do espaço e dialogam com a proposta do estúdio e com a história do prédio, que já abrigou uma galeria de arte. Um dos destaques é a sala de práticas, que possui uma grande janela com vista para o jardim. Além disso, o estúdio conta com um café bar e com um espaço com banheiras de imersão com água próxima a 0 °C.

