Bar de Porto Alegre realiza concurso de sósias do Wagner Moura e dá drinks gratuitos para xarás do ator

O Spoiler, bar e restaurante de Porto Alegre famoso por seus drinks e pratos com temática de filmes e séries, preparou uma programação especial voltada aos amantes da sétima arte para o mês de janeiro. No clima da indicação do filme O Agente Secreto em três categorias do Globo de Ouro, o bar lançou um concurso temático em busca de sósias do ator Wagner Moura, protagonista do longa.

Lançado em meio à retomada do cinema brasileiro no circuito internacional, O Agente Secreto, dirigido pelo cineasta Kleber Mendonça, acompanha a trajetória de um personagem envolto em tensão política e conflitos morais, apostando em uma narrativa vagarosa e atuação central de Wagner Moura, que voltou a chamar atenção da crítica internacional pelo papel.

Em homenagem ao protagonista de O Agente Secreto, Wagner Moura ganhou um drink no Spoiler. Batizado como O Agente, no valor de R$ 35,00, a bebida carrega sabores de origem baiana e promete ser refrescante, leve e adocicada, levando em sua fórmula cachaça com abacaxi, manga, licor de jenipapo e água carbonatada. Em 2025, com o reconhecimento de Fernanda Torres por seu papel em Ainda Estou Aqui, o bar também idealizou um drink, que se consagra até hoje no cardápio da casa.

Além do ator, seus xarás estão habilitados a receber benesses. Durante todo o mês de janeiro, basta se chamar Wagner e aparecer em uma das unidades do Spoiler portando um documento com foto que comprove sua identidade para retirar seu drink de cortesia.

No próximo domingo (11), a partir das 19h, o bar transmitirá o Globo de Ouro. Na ocasião, haverá um bolão valendo R$ 200,00 em consumo para quem acertar as obras cinematográficas premiadas. A premiação marca um momento simbólico para o filme, que chega à temporada concorrendo nas categorias melhor filme de drama e melhor filme de língua não-inglesa, além da indicação de melhor ator para Wagner Moura.

E para quem não carrega o nome, mas se considera muito parecido com o ator baiano, ocorrerá um concurso de sósias no domingo (18), às 19h30min. Com direito a desfile, os concorrentes serão avaliados mediante votação do público presente, e o vencedor ganhará R$ 200,00 em consumação no Bar Spoiler.

Mais adiante, no dia 15 de março, às 19h, o Spoiler fará uma transmissão imersa no universo do Oscar, com tapete vermelho, traje de gala, fotógrafo profissional e mais um bolão, dessa vez valendo R$ 300,00 em consumação, além da estatueta da premiação para quem desejar posar para fotos.

Endereço e horário de funcionamento das unidades Spoiler

O Spoiler Bar fica na rua General Lima e Silva, nº 1058, no bairro Centro Histórico. O bar funciona de terça a domingo, das 18h às 23h30min. Nas sextas e sábados, a casa prorroga o expediente até 1h30min. Já a Casa Spoiler opera na rua Miguel Tostes, nº 579, no bairro Rio Branco. A casa abre de terça a domingo, das 17h até a meia-noite.