Novo bar quer levar gastronomia italiana descomplicada para praça do Bom Fim

Apreciar drinks e quitutes italianos com vista para a praça Berta Starosta. Essa é a proposta do Basta (@basta_poa), novo bar que abriu as portas há pouco mais de uma semana no bairro Bom Fim. O negócio é comandado pela empreendedora Laura Matiotti Alves, que também está à frente do Zanza, operação que, desde 2022, leva referências argentinas para o número 270 da rua Vasco da Gama. Os negócios dividem o mesmo endereço: para visitar o Basta, o cliente atravessa o Zanza, chega no fundo da praça e encontra um pequeno e charmoso reduto italiano.

Atuando na gastronomia, a chef conta que o desejo de ter uma operação que remetesse à Itália vem de suas origens. "Sou de família italiana, então sempre quis ter um negócio italiano assim, mas não queria que fosse uma coisa muito formal assim. Tem essa pegada mais barzinho, mais informal, com pratos para compartilhar", explica Laura, que também colocou massas e pizzas no cardápio. "T alvez, não saia muito no verão, mas é meu coringa para o inverno. A princípio, a ideia não era colocar prato individual, mas coloquei para suprir essa l acuna. Mas é para ser um italiano informal assim, um italiano um pouco mais fácil ", define.

O espaço do bar é decorado para remeter à Itália, mas de forma mais despojada FABIOLA CORREA/JC

Destaques do cardápio

O menu com inspiração italiana tem a clássica polentinha frita, por R$ 36,00, burrata, por R$ 70,00, e as pizzas, que partem de R$ 48,00. Entre as massas, Laura destaca que um prato que tem chamado atenção é o Spaghettu alle Vongôle, por R$ 72,00. "É uma massa um pouco mais fresca. Mas, na real, todas estão saindo bem. Tem a Rigatonni alla Vodka, que é a vegetariana e sai bem também", conta.

Ainda, o cardápio oferece um misto de lula e camarão fritos, por R$ 75,00, e a carne cruda, por R$ 56,00, preferência da chef. "Sou viciada em tartar, então precisava ter um tartar aqui, só que diferente da vibe dos Zanza. Então, ele é bem simples: azeite de oliva, pimenta, sal e raspinha de limão e um pouquinho de pistache só para dar uma uma crocânciazinha", explica.

Outra aposta do Basta para firmar a proposta informal é o foco nos drinks. " Queria uma carta de drinks bem elaborada, uma carta de spritz. E tem chope também , para ser um italiano mais despojado", diz Laura. A carta de spritz conta com drinks que partem de R$ 38,00, com clássicos como aperol e limoncello. Há, ainda, uma carta de drinks autorais como o Napoli, que leva vodka, suco de tomates italianos assados ao vinho, mix de temperos e limões, por R$ 36,00. O bar também oferece drinks clássicos, espumante, cervejas e vinhos.

Para chegar ao Basta, que fica no fundo na praça, os clientes devem atravessar o Zanza FABIOLA CORREA/JC

Revitalização da praça

Banca Aberta O Basta, assim como o Zanza, primeira operação de Laura, ficam aos pés da praça Berta Starosta. Os negócios, assim como a- livraria e espaço dedicado às artes gráficas que opera em uma antiga banca de jornal - movimentam a praça. "O s vizinhos falam assim: "a gente não vinha para a praça, porque tinha medo de noite". Traz uma vida. As vizinhas vêm com cachorro, ficam até meia-noite, quando estamos abertos. Falam que trouxemos uma vida, e isso é muito legal assim, tem bastante relatos", conta Laura, que percebe esse movimento em outros pontos do bairro. "Eu acho que teve um boom no Bom Fim depois da pandemia."

Um dos focos do negócio está nos drinks, oferecendo uma carta só de spritz FABIOLA CORREA/JC

Endereço de horário de funcionamento do Basta



O Basta fica aos fundos do Zanza, com entrada pela rua Vasco da Gama, nº 270, no Bom Fim. A operação é de terça a sábado, das 18h30min à meia-noite.