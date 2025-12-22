Cafeteria do Centro Histórico busca recuperação após incêndio em prédio da operação

No mês de novembro, o Centro de Porto Alegre passou por três incêndios de grande proporção. O primeiro, no dia 5, atingiu dois casarões e dois prédios históricos, próximos à Praça XV de Novembro. Em um deles, no primeiro andar, fica localizado o Oba Café (@obacafepoa), operação que funciona desde 2019 e vive do consumo de funcionários das empresas do Edifício Phenix.
De acordo com Milton Sander, um dos proprietários do negócio, o fogo iniciou num imóvel ao lado, mas se alastrou até a lateral do prédio por conta de materiais inflamáveis numa área externa, utilizada para equipamentos de climatização e tubulação. O fogo subiu até o 15º andar, energizou fios e causou curto-circuito em alguns espaços, aumentando a presença das chamas.
Por muita sorte, segundo Milton, o fogo não atingiu o espaço da cafeteria, mas o incêndio causou grande prejuízo. A falta de energia e a impossibilidade de acessar o prédio por 10 dias fizeram com que todo o estoque de comida fosse perdido. “Na minha cabeça, já passou até fechar o café”, confessa Nadia Caetano, esposa e sócia de Milton, que buscou trabalhos pontuais em outras cafeterias durante o período de interdição como forma de complementar a renda.
O Edifício Phenix, onde está localizado o Oba Café, é sede de várias empresas. É através dos funcionários dessas organizações que a cafeteria mantém a clientela, representando cerca de 90% do faturamento. “O pessoal não tem muito tempo de intervalo e não vale a pena sair do prédio para comer, então muita gente vem comer aqui”, afirma Milton, explicando que a reabertura será difícil, já que os andares superiores devem seguir interditados até março. “Vamos precisar do público que vem da rua, então temos que conseguir mais visibilidade”, completa Nadia.
Para superar a dificuldade, os sócios contam com a excelente nota no Google, com cinco estrelas e 134 avaliações, todas positivas, como destacam. “Vêm turistas de outros países, que estão em congresso, que vêm a Gramado e passam pelo Centro, ou pessoas que estão por perto e pesquisam no Google, olham as imagens e escolhem vir aqui”, conta Milton.
Cardápio e informações gerais do Oba Café
O balcão, de acordo com os sócios, precisa estar sempre cheio e vistoso. É ali que ficam os salgados, como pasteis, risoles, quiches, coxinhas, e doces como bolos, tortas e bombons. O Oba também tem diversas opções de cafés especiais, como mocca e ice coffee vanilla, e alternativas tradicionais, além de chás, açaí, entre outras variedades.
O Oba Café fica localizado na praça XV de Novembro, nº 16, 1º andar, no Centro Histórico de Porto Alegre. O horário de atendimento, retomado no dia 16 de dezembro, é das 7h às 17h30min, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, a operação vai até às 13h.
Como ajudar o Oba Café
Para se reerguer, o Oba Café está promovendo uma rifa, no valor de R$ 10,00. São 16 prêmios, como jogo de panelas, espumante, vale compra em restaurante, entre outros, que podem ser conferidos pelo perfil @obacafepoa, no Instagram. Para participar, solicite seus números pelo WhatsApp (51) 99786-8180.