Dener Pedro

22 Dezembro 2025

Inspiração

Cafeteria do Centro Histórico busca recuperação após incêndio em prédio da operação

O Oba Café ficou interditado por 42 dias e luta para se manter aberto

No mês de novembro, o Centro de Porto Alegre passou por três incêndios de grande proporção. O primeiro, no dia 5, atingiu dois casarões e dois prédios históricos, próximos à Praça XV de Novembro. Em um deles, no primeiro andar, fica localizado o Oba Café (@obacafepoa), operação que funciona desde 2019 e vive do consumo de funcionários das empresas do Edifício Phenix.De acordo com Milton Sander, um dos proprietários do negócio, o fogo iniciou num imóvel ao lado, mas se alastrou até a lateral do prédio por conta de materiais inflamáveis numa área externa, utilizada para equipamentos de climatização e tubulação. O fogo subiu até o 15º andar, energizou fios e causou curto-circuito em alguns espaços, aumentando a presença das chamas.Por muita sorte, segundo Milton, o fogo não atingiu o espaço da cafeteria, mas o incêndio causou grande prejuízo. A falta de energia e a impossibilidade de acessar o prédio por 10 dias fizeram com que todo o estoque de comida fosse perdido. “Na minha cabeça, já passou até fechar o café”, confessa Nadia Caetano, esposa e sócia de Milton, que buscou trabalhos pontuais em outras cafeterias durante o período de interdição como forma de complementar a renda.