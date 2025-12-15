Conheça wine bar que une espaço para eventos e loja de vinhos na Zona Norte de Porto Alegre

A Pacific Vinhos é uma loja de vinhos multimarcas que funciona também como um wine bar, recebendo principalmente para eventos e degustações. Criada em fevereiro de 2022 por Ingrid Garcia, a loja busca atender um público diverso, apostando em vinhos de diferentes regiões brasileiras e nacionalidades.

A história da empreendedora com o universo dos vinhos tem mais de uma década, e teve início com uma transição de carreira. Ingrid trabalhava anteriormente no comércio esportivo, mas um acidente físico limitou sua dinâmica e exercícios, levando-a a mudar de ramo. Durante o longo período ocioso, ela notou o crescimento emergente do setor do vinho no Brasil e se dedicou aos estudos, formando-se como sommelier em 2014.

Seu apreço pelo vinho é de longa data. Filha de um alegretense com uma uruguaia, de Artigas, a família sempre foi uma grande consumidora de vinhos, tradição, que, segundo Ingrid, vem dos avós. Nascida no Brasil, a empreendedora foi para Artigas aos dois anos. “A minha família no Uruguai sempre consumiu muito vinho. Eu nasci no Brasil, mas depois de minha mãe não se adaptar ao País, voltamos para Artigas. Em 2002, aos 20 anos, retornei ao Brasil”, conta.

Após sua formação como sommelier, Ingrid trabalhou em grandes importadoras como a Grand Cru e o Armazém dos Importados, que antecedeu a Decanter. Ela também participou de um concurso internacional de melhor sommelier do Brasil e Portugal entre 2014 e 2015. Em seguida, a empreendedora atuou na Bodega de Los Andes, uma importadora argentina localizada no mesmo ponto onde hoje opera seu próprio negócio.

“Entre 2016 e 2017, fui para a Nova Zelândia também trabalhando com vinhos e morei lá por pouco mais de um ano, quando meu contrato foi encerrado”, comenta Ingrid. Ao retornar ao Brasil, a brasileira foi contratada novamente pela antiga empresa, que passou por uma fusão e se tornou Wine. Ingrid permaneceu até setembro de 2021, quando decidiu tirar um período sabático.

Em 2021, ela se uniu a um antigo sócio para apostar em um negócio próprio. Embora inicialmente conseguimos amadurecer vários projetos desejados”, comenta Ingrid. A pacific Vinhos conta com rótulos que variam entre R$ 30,00 e R$ 5 mil TÂNIA MEINERZ/JC o sócio quisesse uma loja de cafés, eles chegaram a um acordo, e ela focou no que sabia fazer: atendimento e comércio de vinhos. “Abrimos nosso CNPJ no dia 2 de fevereiro de 2022. Na época, o mercado de vinhos estava pujante, e”, comenta Ingrid. Embora inicialmente

Atualmente, a empreendedora é a única proprietária da loja. Em 2024, ela enfrentou as enchentes de maio , que causaram um prejuízo avaliado em R$ 280 mil. Além da tragédia climática, assim como outros estabelecimentos, a Pacific Vinhos foi saqueada. O episódio, descrito por Ingrid como exaustivo e traumático, foi para a empreendedora uma prova de resistência e resiliência.

“ Higienizei a loja muitas vezes sozinha, e comecei a atender os clientes com as caixas no chão, pois ainda estava sem mobiliário. Do mesmo jeito, eles vieram, apareciam para comprar e aquilo foi muito importante para me fortalecer em um momento de fragilidade ”, destaca.

Rótulos de diferentes países

A loja opera como multimarcas, buscando atender todos os públicos, gostos, estilos e faixas de preço, com rótulos que variam de R$ 30,00 a R$ 5 mil. A loja trabalha com mais de 250 rótulos, sendo os mais exóticos os com origem no Leste Europeu (como Hungria, Eslovênia, Bulgária e Macedônia do Norte), devido aos solos distintos, que impactam de forma considerável no produto final.

De acordo com a empreendedora, a Pacific Vinhos abrange tanto vinhos do Novo Mundo quanto do Velho Mundo. “Quando falamos em Novo Mundo, nos referimos a vinhos do Norte e do Sul das Américas, vindos da Argentina, Chile, Estados Unidos, Canadá e o Brasil. O Velho Mundo engloba as regiões com história mais longa na vitivinicultura, como Portugal, Itália e Espanha”, exemplifica.

A jornada de Ingrid também foca no empoderamento feminino no setor do vinho, e no empreendedorismo em geral. “Estou à frente sozinha de uma loja de vinhos, e além disso tenho uma formação que me permite atender meus clientes de forma muito melhor, muitas vezes prestando uma consultoria. Assim como eu, existem muitas outras mulheres jovens nesse universo que fazem isso muito bem”, pontua. A loja trabalha com mais de 250 rótulos, sendo os mais exóticos os com origem no Leste Europeu TÂNIA MEINERZ/JC , e no empreendedorismo em geral. “Estou à frente sozinha de uma loja de vinhos, e além disso tenho uma formação que me permite atender meus clientes de forma muito melhor, muitas vezes prestando uma consultoria.”, pontua.

Endereço e horário de funcionamento