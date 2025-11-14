Através totens de hidratação, startup do RS evita o descarte de 57 milhões de garrafas plásticas

Inovar, muitas vezes, é olhar para hábitos cotidianos e enxergar espaço para melhorias. Esse é o caso da Icehot, empresa de Bento Gonçalves que já disponibilizou mais de 60 milhões de litros de água gratuitamente. Presente em mais de 400 cidades brasileiras, em 13 estados, a marca leva estações inteligentes de hidratação a praças, parques e locais de grande circulação. Desde 2022, sua atuação evitou o descarte de 57,8 milhões de garrafas plásticas.

A Icehot foi fundada por Alex Sander da Rosa, que, junto ao seu sócio, Samuel Panta, buscava desenvolver um negócio com escala nacional. A primeira ideia, há cerca de 10 anos, era instalar gratuitamente um equipamento de água quente na praça da cidade. “Percebemos que o negócio era muito mais complexo do que imaginávamos”, conta Alex.

Hoje, o modelo envolve parcerias público-privadas, e a operação se sustenta como uma mídia de experiência. A receita vem da venda ou locação exclusiva dos equipamentos para uma única empresa por ponto - estratégia que mostrou ser essencial para que o usuário associe o benefício da hidratação à marca patrocinadora. “As pessoas falam ‘vou lá no bebedouro do banco X’. Isso prova que nosso negócio é, antes de tudo, mídia de experiência”, diz Alex.

Os equipamentos, que podem ser comprados ou alugados, são personalizados e variam entre R$ 20 mil e R$ 40 mil. As opções mais acessíveis, como o Smart Ice, oferecem água gelada, natural e para pets. Já, os modelos da linha premium, oferecem água quente, aspersor, relógio digital e carregador de celular. Todas as soluções são produzidas com foco em durabilidade, usando estrutura antivandalismo e aço inox. “Utilizamos os melhores componentes nacionais para garantir que o equipamento resista a sol, chuva, temporal e continue funcionando”, explica o empreendedor. Em enchentes recentes no RS, algumas unidades ficaram submersas e permaneceram intactas.

A tecnologia IoT, implantada nos equipamentos, permite o monitoramento remoto dos litros fornecidos, garrafas evitadas e carbono poupado.

Participação na COP 30

A participação da Icehot na COP 30, realizada em Belém, marcou um dos momentos mais importantes da empresa. O evento, referência mundial em sustentabilidade, reforçou o posicionamento da marca como solução alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

A presença foi viabilizada por duas grandes parcerias: a Aegea, empresa privada brasileira que atua no saneamento básico, que adquiriu 21 estações, e a Ambev, por meio da marca Água Ama, que comprou outras 10 unidades. Ao todo, 31 equipamentos foram instalados para atender visitantes e moradores.

“ Um diferencial relevante é que as estações permanecerão na cidade após o evento, como legado direto para a população. Nós seguiremos responsáveis pela manutenção nos próximos anos, garantindo a operação ”, comenta Alex.

Segundo o empreendedor, o impacto social das instalações realizadas em Belém já é significativo: em regiões carentes, onde moradores precisavam pegar barco por até 30 minutos para ter acesso à água potável, as estações passaram a oferecer água filtrada gratuitamente. A logística de instalação também foi desafiadora, exigindo transporte fluvial para levar os equipamentos.

História da marca

O desenvolvimento da Icehot exigiu quase cinco anos de investimento até alcançar a viabilidade. Sem referências em outras cidades, prefeituras tinham dúvidas sobre como autorizar o projeto, e havia receio quanto à segurança. Os sócios, então, fizeram uma pausa estratégica e criaram a agência de marketing digital NPW para ganhar experiência e formar capital.

Com o projeto reformulado, visitaram dezenas de municípios. Após 43 tentativas, o primeiro “sim” veio de Venâncio Aires, em 2018.

Até o fim de 2025, a Icehot espera alcançar 450 municípios e chegar a 92 milhões de garrafas poupadas. Para 2030, a meta é atingir 1,5 mil cidades, além da expansão internacional.

Para se preparar para o crescimento e garantir o suporte aos clientes, a Icehot está investindo significativamente em sua estrutura física e na equipe de atendimento. Entre as ações, está a expansão da área fabril. A empresa está mudando para um novo espaço que aumentará sua área total de 500 m² para quase 2 mil m².

