Empresa gaúcha de logística inova com entregas expressas mesmo sem frotas

A Kodex Express é uma transportadora não convencional. Autodefinida como especialista em inteligência logística, a iniciativa tem parcerias com empresas de transporte aéreo e rodoviário e, através disso, consegue estabelecer entregas expressas para clientes que precisam de agilidade. Sem frotas de veículos, o trabalho da Kodex é pesquisar os custos, calcular os prazos e definir as particularidades do translado a depender do produto, considerando características como peso e material. “É uma CVC do transporte”, compara o sócio Alexandre Kieling, mencionando a empresa de turismo que organiza pacote de viagens, ressaltando que o intuito da Kodex é resolver o problema do cliente por completo.



Ganhando destaque pela agilidade nas entregas, a Kodex atrai quem precisa de um serviço imediato, com atendimento emergencial. O desafio de manter clientes permanentes neste cenário é superado pela demanda de outras empresas que dependem da velocidade logística. “Uma produção de celular, por exemplo, todo dia eles precisam colocar uma bateria, um chip, coisas que mandamos diariamente e que depois voltam para serem vendidas em São Paulo. Então, você produz e já entrega. O estoque está sempre no transporte, então, o estoque somos nós ”, define Thais Bandeira, sócia e diretora de negócios da Kodex.



De acordo com Thais, outra característica marcante da empresa é a segurança da carga. “Temos tecnologia dentro do veículo para mitigar problemas de assalto e de roubo. Até porque transportamos carga de valor importante, não só em dinheiro, mas coisas como um respirador, que tu precisas para sobreviver”, exemplifica a diretora, destacando a blindagem elétrica, uma alternativa mais segura que consiste em uma chapeação na parte interna do baú, onde passam correntes elétricas. “Isso surgiu porque um cliente precisava de entregas com carro-forte, nós propusemos essa tecnologia e eles adoraram”, recorda Alexandre. “É mais leve, ocupa menos espaço e muito mais sustentável”, complementa Thais.

LEIA TAMBÉM > Porto Alegre e São Paulo conectadas através da cena empreendedora



Com a expertise em agilidade e segurança, a Kodex tem sua atuação intensificada em momentos de crise no Brasil. “Durante a enchente, o aeroporto ficou fechado, então tivemos que utilizar muito o transporte rodoviário. O que dependia de avião, mandávamos para Florianópolis para sair de lá. Nós adaptamos para entregar o melhor possível dentro das condições”, garante Thais. “Nós não paramos de trabalhar nem por um dia naquele período”, completa Alexandre.



Outra crise atravessada pela Kodex foi a da pandemia de Covid-19, em 2020. “Distribuímos em todo o País, entregamos respiradores dentro do Maracanã, do Pacaembu em São Paulo. Então foi um negócio totalmente fora da realidade do cotidiano”, lembra Alexandre, ressaltando a atuação da Kodex no setor da saúde. “Trabalhamos com alguns hospitais daqui através de licitações, como o Grupo Hospitalar Conceição e o Clínicas. Nós pegamos esses materiais, que precisam de manutenção o tempo todo. Quando estraga um equipamento, buscamos com o fornecedor e levamos. Como são muitos equipamentos, acontece o tempo todo”, conclui Thais. Com a expertise em agilidade e segurança, a Kodex tem sua atuação intensificada em momentos de crise no Brasil. “. O que dependia de avião, mandávamos para Florianópolis para sair de lá. Nós adaptamos para entregar o melhor possível dentro das condições”, garante Thais. “Nós não paramos de trabalhar nem por um dia naquele período”, completa Alexandre.Outra crise atravessada pela Kodex foi a da pandemia de Covid-19, em 2020. “Distribuímos em todo o País,”, lembra Alexandre, ressaltando a atuação da Kodex no setor da saúde. “Trabalhamos com alguns hospitais daqui através de licitações, como o Grupo Hospitalar Conceição e o Clínicas. Nós pegamos esses materiais, que precisam de manutenção o tempo todo. Quando estraga um equipamento, buscamos com o fornecedor e levamos. Como são muitos equipamentos, acontece o tempo todo”, conclui Thais.

Origem e desenvolvimento da Kodex Express

A Kodex nasceu em 2014 como um projeto dentro de uma empresa de transporte rodoviário. Naquele momento, o primeiro nicho de mercado com quem estabeleceram uma parceria mais sólida foi o setor naval, através de empresas que construíam plataformas para a Petrobrás. No entanto, com a operação Lava Jato, ocorrida no mesmo período, houve o enfraquecimento das concessionárias. A crise impulsionou a Kodex a se desenvolver em outros mercados, mas ensinou uma lição. “ Por mais que possa parecer que a gente está fora de contexto, estamos sempre no cerne das questões econômicas e políticas ”, diz Alexandre, citando também as recentes tarifas no comércio entre Brasil e Estados Unidos.

LEIA TAMBÉM > Evento de inovação e empreendedorismo reúne 3 mil pessoas no Tecnopuc



Hoje, a Kodex está localizada no Instituto Caldeira, hub de inovação que abriga uma série de empresas e startups. “Nosso objetivo é cada vez mais ser uma empresa sólida nesses grandes mercados, como São Paulo e Manaus, onde atuamos muito, mas o centro de inteligência é aqui. Viemos para esse ambiente não porque é instagramável, mas porque é um ambiente que te ajuda a pensar, que te empurra. Então tu estando junto, às vezes a gente tá até ajudando a puxar a locomotiva”, pontua Alexandre. Hoje, a Kodex está localizada no Instituto Caldeira, hub de inovação que abriga uma série de empresas e startups. “Nosso objetivo é cada vez mais ser uma empresa sólida nesses grandes mercados, como São Paulo e Manaus, onde atuamos muito, mas o centro de inteligência é aqui.. Então tu estando junto, às vezes a gente tá até ajudando a puxar a locomotiva”, pontua Alexandre.

Informações gerais sobre a Kodex Express