Júlia Fernandes

02 Outubro 2025

Primeira Oktoberfest oficial de Porto Alegre terá mais de 20 cervejarias no Centro Histórico

O evento estima reunir mais de 20 mil pessoas

Acontece, no próximo domingo (5), a primeira Oktoberfest oficial de Porto Alegre. O evento ocorrerá na rua Sete de Setembro, no Centro Histórico, e reunirá mais de 20 cervejarias, totalizando mais de 100 torneiras da bebida. A capital gaúcha passa a participar da rota de Oktoberfests oficiais do Estado, composta pela região das Missões e Igrejinha. O evento acontece das 13h às 22h e terá entrada gratuita para o público em geral. À frente da organização estão os hubs criativos POA Centro e Quarto POA, que contam com o apoio da prefeitura de Porto Alegre e do governo do Rio Grande do Sul.“O Quarto POA é uma empresa que foi criada há seis anos e atua diretamente no 4º Distrito. Costumamos dizer que não somos uma produtora, uma agência, um grupo de comunicação ou de mídia. Acabamos atuando como uma empresa de desenvolvimento territorial, através dessas entregas”, pontua Wayner Bechelli, que comanda as iniciativas ao lado do sócio, Johnny Rickes.A ideia de levar o evento para o Centro nasceu com o propósito de entender o potencial da região em atender eventos ao ar livre. “Essa região tem uma grande rede de comerciantes, de empresários locais e tem a capacidade de acolher grandes eventos que, historicamente, já aconteciam por ali nos anos 1980 e 1990”, observa Wayner.