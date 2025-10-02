Primeira Oktoberfest oficial de Porto Alegre terá mais de 20 cervejarias no Centro Histórico

Acontece, no próximo domingo (5), a primeira Oktoberfest oficial de Porto Alegre. O evento ocorrerá na rua Sete de Setembro, no Centro Histórico, e reunirá mais de 20 cervejarias, totalizando mais de 100 torneiras da bebida. A capital gaúcha passa a participar da rota de Oktoberfests oficiais do Estado, composta pela região das Missões e Igrejinha.
O evento acontece das 13h às 22h e terá entrada gratuita para o público em geral. À frente da organização estão os hubs criativos POA Centro e Quarto POA, que contam com o apoio da prefeitura de Porto Alegre e do governo do Rio Grande do Sul.
“O Quarto POA é uma empresa que foi criada há seis anos e atua diretamente no 4º Distrito. Costumamos dizer que não somos uma produtora, uma agência, um grupo de comunicação ou de mídia. Acabamos atuando como uma empresa de desenvolvimento territorial, através dessas entregas”, pontua Wayner Bechelli, que comanda as iniciativas ao lado do sócio, Johnny Rickes.
A ideia de levar o evento para o Centro nasceu com o propósito de entender o potencial da região em atender eventos ao ar livre. “Essa região tem uma grande rede de comerciantes, de empresários locais e tem a capacidade de acolher grandes eventos que, historicamente, já aconteciam por ali nos anos 1980 e 1990”, observa Wayner.
O evento acontece das 13h às 22h e terá entrada gratuita para o público em geral. À frente da organização estão os hubs criativos POA Centro e Quarto POA, que contam com o apoio da prefeitura de Porto Alegre e do governo do Rio Grande do Sul.
“O Quarto POA é uma empresa que foi criada há seis anos e atua diretamente no 4º Distrito. Costumamos dizer que não somos uma produtora, uma agência, um grupo de comunicação ou de mídia. Acabamos atuando como uma empresa de desenvolvimento territorial, através dessas entregas”, pontua Wayner Bechelli, que comanda as iniciativas ao lado do sócio, Johnny Rickes.
A ideia de levar o evento para o Centro nasceu com o propósito de entender o potencial da região em atender eventos ao ar livre. “Essa região tem uma grande rede de comerciantes, de empresários locais e tem a capacidade de acolher grandes eventos que, historicamente, já aconteciam por ali nos anos 1980 e 1990”, observa Wayner.
LEIA TAMBÉM > Francesa esposa de jogador do Grêmio traz restaurante de Barcelona para Porto Alegre
Apesar de Porto Alegre ter perdido o título de capital oficial da cerveja artesanal no Brasil para São Paulo, muito em razão das enchentes, a cidade ainda detém o maior número de cervejarias artesanais por habitante em uma capital. Esse foi um dos motivos que fez os sócios acreditarem que a cidade mereceria uma Oktoberfest com destaque regional, sem deixar de pensar mais à frente, buscando um reconhecimento nacional.
Wayner é um empreendedor de longa data. Há 10 anos, criou uma startup voltada à inovação, projeto que ele mantém até hoje. De acordo com ele, a experiência com negócios, auxilia na criação de novas iniciativas. “Nesse meio, falamos que precisamos criar o MVP, o produto mínimo viável. Essa edição será um MVP, mas com muita força, com bastante conteúdo. Temos certeza que, a partir da segunda edição, vamos ter ainda mais propriedade, porque vamos ter mais tempo para trabalhar, mais tempo de divulgação, fazendo com que o projeto cresça”, explica.
A praça de alimentação será centralizada na Rua dos Andradas, onde os comércios locais estarão abertos para atender a demanda do evento. Para os empreendedores, o domingo da Oktoberfest pode gerar um impacto econômico expressivo, já que a expectativa é de um público de aproximadamente 20 mil pessoas.
Apesar de Porto Alegre ter perdido o título de capital oficial da cerveja artesanal no Brasil para São Paulo, muito em razão das enchentes, a cidade ainda detém o maior número de cervejarias artesanais por habitante em uma capital. Esse foi um dos motivos que fez os sócios acreditarem que a cidade mereceria uma Oktoberfest com destaque regional, sem deixar de pensar mais à frente, buscando um reconhecimento nacional.
Wayner é um empreendedor de longa data. Há 10 anos, criou uma startup voltada à inovação, projeto que ele mantém até hoje. De acordo com ele, a experiência com negócios, auxilia na criação de novas iniciativas. “Nesse meio, falamos que precisamos criar o MVP, o produto mínimo viável. Essa edição será um MVP, mas com muita força, com bastante conteúdo. Temos certeza que, a partir da segunda edição, vamos ter ainda mais propriedade, porque vamos ter mais tempo para trabalhar, mais tempo de divulgação, fazendo com que o projeto cresça”, explica.
A praça de alimentação será centralizada na Rua dos Andradas, onde os comércios locais estarão abertos para atender a demanda do evento. Para os empreendedores, o domingo da Oktoberfest pode gerar um impacto econômico expressivo, já que a expectativa é de um público de aproximadamente 20 mil pessoas.
LEIA TAMBÉM > Tradicional cachorro-quente do Bom Fim inaugura unidade no Parque Harmonia
Embora o projeto tenha tido o apoio do poder público, o maior desafio é de natureza social e cultural. “Fazer com que as pessoas venham para o Centro Histórico com olhar de que é possível curtir um grande evento sem perigo, sem risco, sem preconceitos, é uma dificuldade. Muita gente só vem para a região por alguma necessidade.”
Além de fomentar os negócios locais, o evento contará com uma feira de cervejas, onde todo o valor de produtos comercializados ficará com as cervejarias participantes.
O evento também terá uma programação cultural variada, com a presença de bandinhas, roda de samba e banda de rock, garantindo a diversidade cultural da Oktoberfest.
Embora o projeto tenha tido o apoio do poder público, o maior desafio é de natureza social e cultural. “Fazer com que as pessoas venham para o Centro Histórico com olhar de que é possível curtir um grande evento sem perigo, sem risco, sem preconceitos, é uma dificuldade. Muita gente só vem para a região por alguma necessidade.”
Além de fomentar os negócios locais, o evento contará com uma feira de cervejas, onde todo o valor de produtos comercializados ficará com as cervejarias participantes.
O evento também terá uma programação cultural variada, com a presença de bandinhas, roda de samba e banda de rock, garantindo a diversidade cultural da Oktoberfest.