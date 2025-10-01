Porto Alegre terá Oktoberfest oficial pela primeira vez neste domingo

A 1ª Oktoberfest oficial de Porto Alegre será realizada neste domingo (5) das 12h às 22h, na rua Sete de Setembro, nas proximidades da Casa de Cultura Mario Quintana, no Centro Histórico. Com entrada gratuita, o evento reunirá mais de 20 cervejarias e contará com mais de 100 torneiras de chope, além de música e gastronomia típica. A expectativa é receber mais de 15 mil pessoas ao longo do dia, conforme nota publicada no site da prefeitura.
Entre as cervejarias confirmadas, estão as marcas Figueira, Koringa Beer, Veterana, Delta Brew Co., Vale 4, Alcapone, Fil, Daluz, Insurreição, 4Beer, Devaneio do Velhaco, Stier, Schmitt, Factory, DNA, Tupiniquim, Fora da Lei, Gewehr, La Birra e Salva.
A praça de alimentação do evento será na Rua dos Andradas. Bares e restaurantes locais que aderiram à proposta vão oferecer opções inspiradas na cultura alemã e alguns terão decoração especial para a festa. A programação cultural terá atrações variadas, incluindo as bandinhas alemãs Triozinho Alles Blau e Banda Periquito, roda de samba com Volto Pra Te Ver e o rock gaúcho da banda Vera Loca.
A rua Sete de Setembro será bloqueada para a circulação de veículos e contará com reforço de segurança da Guarda Municipal, além de banheiros químicos e equipes de limpeza urbana. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) também atuará na organização do trânsito.
A Oktoberfest tem patrocínio da Prefeitura de Porto Alegre, do Governo do Estado e da Salva Beer. Conta ainda com apoio da AGM e da Rede Craft, além do apoio cultural da Band RS. A realização é dos hubs criativos POA Centro e Quarto POA.
Confira a programação musical:
12h30 às 13h15 - Triozinho Alles Blau
13h30 às 15h30 - Banda Periquito
15h30 às 16h15 - Triozinho Alles Blau
16h15 às 18h15 - Volto pra te ver
18h15 às 19h - Triozinho Alles Blau
19h às 21h - Vera Loca
