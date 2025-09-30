Circo que estava em Porto Alegre desembarca em Pelotas

Considerado um dos principais circos itinerantes da América Latina, o Mirage Circus chega nesta quarta-feira (1) em Pelotas, no Sul do Estado. Serão mais de 40 caminhões enfileirados , transportando mais de 900 toneladas de equipamentos que darão vida à estrutura da lona e aos cenários do espetáculo que já impactou mais de seis milhões de pessoas pelo Brasil.

“ Queremos emocionar e impactar o público, esse é o nosso objetivo. E, para nós, isso começa muito antes de abrir as lonas. Inicia com a chegada das carretas, transformando a paisagem urbana e criando um clima de grande expectativa. Elas transportam muito mais do que equipamentos, levam sonhos" , destaca Erick Dantas, diretor de marketing e comercial do Mirage Circus.

Na sua estreia em solo pelotense, o circo levará a temporada que fez sucesso em Porto Alegre com mais de 200 sessões. Serão mais de 200 profissionais circenses , entre artistas, técnicos e equipes de apoio, que desembarcam juntos para dar início à montagem.