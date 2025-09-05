Cachaçaria do Vale do Taquari aposta na Expointer para aumentar a venda de cachaças sofisticadas

Fundada pelos irmãos Alex e Renata Possamai, a cachaçaria que leva o sobrenome da família (@cachacariapossamai) nasceu da ideia de aproveitar uma propriedade do pai dos empreendedores e, ao mesmo tempo, dar início a uma sucessão familiar. O projeto começou a ser posto em prática em 2021 e 2022, com o início da construção da agroindústria através da compra de equipamentos e ampliação do canavial. “Já tínhamos um pouco de cana na propriedade. Ampliamos para poder ter o suficiente e já iniciamos a produção. Nós gostamos muito do meio rural, dessa atividade, e a iniciativa partiu dele”, comenta Renata, técnica formada em agronegócio, sobre seu irmão Alex, técnico em química e graduando em produção cervejeira, ramo em que atuava anteriormente.



Entre os produtos ofertados pelo negócio, está a cachaça prata, com notas de mel, melado e camomila; cachaças da linha ouro, envelhecidas em barris de diferentes madeiras; e a linha premium, envelhecidas há até dois anos, além de sete tipos de licores. ”Tentamos sempre trazer produtos novos”, declara Renata.

A destilação das cachaças começou somente em 2023, com a estrutura da agroindústria pronta. Um ano após, a Cachaçaria Possamai esteve pela primeira vez na Expointer. “Este ano é apenas o segundo e já conseguimos ter clientes de recompra, que fidelizamos. É uma oportunidade muito grande para divulgar a marca e o produto, porque tem gente de muitas cidades do Estado e até do de outros lugares do Brasil. O pessoal pode degustar, conhecer, ou acessar o site depois, já que nós entregamos em todo o País”, comenta Renata.



A venda das cachaças é feita para alguns bares, mas o público alvo principal da Cachaçaria Possamai é o cliente final. “Alguns bares utilizam nossa cachaça, mas nós entregamos a domicílio através de pedidos por WhatsApp, Instagram e agora com o site. Atingimos público no Estado todo, mas principalmente em Lajeado e nas cidades vizinhas”, informa Renata, falando sobre a maior cidade do Vale do Taquari.



A venda, limitada a clientes mais próximos, é parte da essência da Cachaçaria Possamai. “Em mercados nós não atuamos muito porque a ideia é ser um produto especial, exclusivo, de alta qualidade, bem elaborado. Queremos mostrar que a cachaça pode ser um produto qualificado , e a relação mais estreita com o cliente é fundamental”, afirma Renata, informando que há um bar na própria agroindústria, onde os clientes podem ir, aproveitar uma visita pela propriedade e finalizar com uma degustação.

Onde encontrar a Cachaçaria Possamai?

A agroindústria fica na estrada Linha Rosental, na cidade de Imigrante, região do Vale do Taquari. Encomendas podem ser feitas através do WhatsApp (51) 98150-1789. Compra online e informações de contato e sobre os produtos podem ser acessadas pelo site cachacariapossamai.com.