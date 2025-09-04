Agroindústria de família polonesa expõe há mais de 20 anos na Expointer

Criada em 1999, a Cantina Zborowski participa da Expointer desde 2003. Nome à frente do negócio, Vilmar Zborowski, começou sua atividade após ser demitido devido a uma crise financeira na empresa em que trabalhava. “A história é longa, dá um currículo grande”, brinca. “Começamos a fazer bolacha para vender e fomos melhorando. Foi na mesma época que meus guris nasceram e eu tinha que dar um jeito de sustentar”, lembra Vilmar, neto de imigrantes poloneses, sobre o início do negócio em Guarani das Missões, cidade onde vive com a família até hoje.



Visando aumentar a produção, Vilmar conta que vendeu seu imóvel na cidade e investiu numa área de terra maior na colônia, numa vila afastada, em meio a um distrito da cidade. “Mas é bom. Lá é tudo mais barato, tu consegues criar os bichos, a luz é mais barata, consegui colocar energia solar. É mais tranquilo, nós produzimos tudo! Tenho lavoura, criação de terneiros e de porcos, açude, horta, poma”, comenta.

LEIA TAMBÉM > De petiscos para pets a soluções para o agro, startup utiliza insetos como fonte de proteína sustentável



Com produtos como pães, salgadinhos e cucas, a Cantina é uma agroindústria de panificação com mais de 50 tipos de produtos. “Aqui não tem espaço para tudo, mas vendemos bastante. Fazemos tudo com fermento natural, sem produto químico”, garante Vilmar, comentando sobre as formas de comercialização dos produtos. “Produzimos para merenda escolar de Guarani das Missões, do Estado, entregamos nos mercadinhos, vendemos de casa em casa e fazemos feiras também”, explica.



A relação com a Expointer é um marco importante para a família Zborowski. Expondo há mais de 20 anos, o negócio já tem o reconhecimento do público. “ Como participo há muitos anos, não preciso que coloque meu espaço em algum lugar específico. Em qualquer local a gente vende porque tem qualidade. O povo vai atrás, sempre foi assim. Têm clientes que nos procuram aqui todo ano ”, destaca Vilmar. Com produtos como pães, salgadinhos e cucas, a Cantina é uma agroindústria de panificação com mais de 50 tipos de produtos. “Aqui não tem espaço para tudo, mas vendemos bastante. Fazemos tudo com fermento natural, sem produto químico”, garante Vilmar, comentando sobre as formas de comercialização dos produtos. “”, explica.A relação com a Expointer é um marco importante para a família Zborowski. Expondo há mais de 20 anos, o negócio já tem o reconhecimento do público. “”, destaca Vilmar.

LEIA TAMBÉM > Com recorde de expositores, Agricultura Familiar reafirma força na Expointer

Desde 2003, Vilmar só deixou de participar da Expointer por razões de saúde. “Só faltei agora, na pandemia, e em um ano que fiz uma cirurgia dois dias antes da feira. Quase fui para o outro lado da vida. Então tenho uma experiência muito grande aqui”, revela o produtor, ressaltando que um dos destaques de vendas são as bolachas de maisena recheadas com doce de leite.