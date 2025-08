Casal paulista aposta em mercado com produtos asiáticos em Porto Alegre

apostaram em um novo formato: um mercado de itens asiáticos.



O casal de empreendedores é natural de São Paulo. Sayuri, descendente de japoneses, era comissária de bordo e decidiu deixar a profissão para investir no sonho de empreender ao lado de seu namorado, Thomas, que tem ascendência chinesa. Nenhum dos dois conhecia a capital gaúcha e, após Sayuri deixar o emprego formal em 2023, o casal mudou para Porto Alegre, onde o Shimu já estava à venda. Há cinco anos, Porto Alegre ganhava uma nova opção de restaurante típico chinês. O Shimu Sabores foi fundado por uma família de imigrantes chineses que veio para o Brasil em 2014. Após anos à frente do negócio, a família vendeu o ponto para o casal Sayuri Yamashita e Thomas Pei Hon Yang, que hoje estão à frente do estabelecimento eO casal de empreendedores é natural de São Paulo. Sayuri, descendente de japoneses, era comissária de bordo e decidiu deixar a profissão para investir no sonho de empreender ao lado de seu namorado, Thomas, que tem ascendência chinesa. Nenhum dos dois conhecia a capital gaúcha e, após Sayuri deixar o emprego formal, onde o Shimu já estava à venda.

LEIA TAMBÉM > Café temático de dorama e com inspiração coreana abre em Canoas



“ Recebemos o restaurante e o reestruturamos, desde o cardápio, redes sociais e o modo como servimos e operamos. Resolvi que era uma boa ideia apostar em pequenos eventos como happy hour”, conta a empreendedora. Após a reformulação, o estabelecimento passou a abranger outras etnias da Ásia.



“Percebemos que o Rio Grande do Sul não tem tanto contato com a cultura asiática, então tende a ter uma visão mais limitada sobre a gastronomia”, afirma. Pratos como takoyaki, petisco tradicional do Japão, e yakimeshi, arroz frito japonês, passaram a fazer parte do menu. Além disso, o casal passou a incorporar receitas típicas coreanas ao cardápio. Resolvi que era uma boa ideia apostar em pequenos eventos como happy hour”, conta a empreendedora. Após a reformulação, o estabelecimento passou a“Percebemos que o Rio Grande do Sul não tem tanto contato com a cultura asiática, então tende a ter uma visão mais limitada sobre a gastronomia”, afirma., passaram a fazer parte do menu. Além disso, o casal passou a incorporar receitas típicas coreanas ao cardápio.

De restaurante para mercado

Ao longo de 2024, os empreendedores contrataram um escritório de arquitetura para repaginar o espaço e refletir no design do local as mudanças já realizadas na operação do negócio. Durante o processo de reformas, os sócios identificaram outras necessidades, como a escassez de alguns itens asiáticos nas prateleiras de mercados ou lojas especializadas. De acordo com a empreendedora, eram produtos que encontrariam facilmente na Liberdade, bairro paulistano conhecido pela preservação da cultura japonesa.



“Toda vez que íamos à Liberdade, levávamos uma mala vazia para realizar as compras do Shimu, além de trazer as encomendas que nossos amigos de Porto Alegre pediam”, comenta. Percebendo a carência e a dificuldade de acesso a esses produtos na capital gaúcha, o casal decidiu apostar em um novo modelo de negócio, transformando o Shimu em um asian market.

LEIA TAMBÉM > Inspirada na cultura coreana, cafeteria abre na Zona Sul com foco em cafés gelados



De cara nova, o novo negócio foi inaugurado no fim de 2024. Entre os produtos com maior saída estão o soju, bebida destilada de origem coreana, os snacks de alga e o miojo coreano, que fazem sucesso entre os clientes. “A qualidade dos miojos coreanos é superior a dos que consumimos aqui no Brasil. O modo de preparo e de consumo também é um diferencial”, detalha Sayuri. Entre os produtos com maior saída estão o soju, bebida destilada de origem coreana BRENO BAUER/JC



Com o negócio encaminhado, os proprietários contrataram uma gerência e voltaram para a capital paulista para investir em novos projetos. Estar novamente em São Paulo possibilitou uma logística mais organizada. “Temos muitos amigos chineses, coreanos, taiwaneses e japoneses por aqui. Cada um consegue nos indicar um fornecedor específico, com preços melhores, e conseguimos filtrar e enviar para Porto Alegre”, destaca a empreendedora.



Apesar da logística mais eficiente, Sayuri comenta os desafios de comandar um negócio à distância. “Às vezes, os produtos têm uma saída muito maior do que o esperado e, até reabastecermos o estoque, ficamos sem o item por dois ou três dias.”



De acordo com a proprietária, o público do Shimu é bastante diverso, especialmente por conta da popularização da cultura coreana. “Recebemos desde crianças até jovens, adultos e pessoas mais maduras. Algumas senhoras dizem ‘assisto à novela e vejo eles consumindo, então quero experimentar’. É muito legal, um público bem democrático”, constata Sayuri. De cara nova, o novo negócio foi inaugurado no fim de 2024. Entre os produtos com maior saída estão o, os snacks de alga e o miojo coreano, que fazem sucesso entre os clientes. “A qualidade dos miojos coreanos é superior a dos que consumimos aqui no Brasil. O modo de preparo e de consumo também é um diferencial”, detalha Sayuri.Com o negócio encaminhado, os proprietários contrataram uma gerência e voltaram para a capital paulista para investir em novos projetos. Estar novamente em São Paulo. “Temos muitos amigos chineses, coreanos, taiwaneses e japoneses por aqui. Cada um consegue nos indicar um fornecedor específico, com preços melhores, e conseguimos filtrar e enviar para Porto Alegre”, destaca a empreendedora.Apesar da logística mais eficiente, Sayuri comenta os. “Às vezes, os produtos têm uma saída muito maior do que o esperado e, até reabastecermos o estoque, ficamos sem o item por dois ou três dias.”De acordo com a proprietária, o público do Shimu é bastante diverso, especialmente por conta da popularização da cultura coreana. “Recebemos desde crianças até jovens, adultos e pessoas mais maduras. Algumas senhoras dizem ‘assisto à novela e vejo eles consumindo, então quero experimentar’. É muito legal, um público bem democrático”, constata Sayuri.

LEIA TAMBÉM > Pratos típicos dos doramas são aposta de restaurante de comida coreana de Porto Alegre



Bisneta de japoneses que vieram para o Brasil em busca de oportunidades, a empreendedora se sente grata por poder trazer um pouco da cultura de sua família e de seus amigos para Porto Alegre. “Isso é extremamente gratificante, pois as pessoas são muito receptivas. O Rio Grande do Sul tem uma cultura bem presente, tradicional. Quando chega algo novo, no início, há um pouco de desconfiança, mas, depois que conhecem, recebem muito bem as novidades”, observa.



Sobre a expansão do negócio, o casal admite que já está de olho em cidades vizinhas da Região Metropolitana. “Recebemos muita gente de Canoas, por exemplo. É uma ideia que já estamos considerando”, completa. Bisneta de japoneses que vieram para o Brasil em busca de oportunidades, a empreendedora se sente grata por poder trazer um pouco da cultura de sua família e de seus amigos para Porto Alegre. “Isso é extremamente gratificante, pois as pessoas são muito receptivas. O Rio Grande do Sul tem uma cultura bem presente, tradicional. Quando chega algo novo, no início, há um pouco de desconfiança,”, observa.Sobre a expansão do negócio, o casal admite que já está de olho em cidades vizinhas da Região Metropolitana. “Recebemos muita gente de Canoas, por exemplo. É uma ideia que já estamos considerando”, completa.

Endereço e horário de funcionamento do Shimu

O Shimu está localizado na avenida Independência, nº 1211, loja 30. O estabelecimento opera de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Aos sábados, o mercado abre das 9h às 21h30min, fechando entre as 15h e 18h.