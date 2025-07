Conheça a confeitaria da Serra Gaúcha pioneira no morango do amor

Localizado em Canela, um dos principais centros turísticos do Rio Grande do Sul, a Ginger House é pioneira na produção do doce do momento: o morango do amor. Em 2020, durante a pandemia, o proprietário da loja, Bruno Silvestrin buscava alternativas de vendas para as festas juninas e criou boxes de doces para que as pessoas pudessem comer em suas casas. A Ginger já tinha coxinhas doces de diversos sabores e a maçã do amor, um dos produtos mais conhecidos da doceria por sua crocância. “Por que não fazer um morango com esta calda?”, questionou Bruno ao seu marido, Adriel. “O teste deu certo de primeira e viralizou dentro do nosso público”, conta o dono da loja.



Antes da viralização do doce, a Ginger produzia e vendia cerca de 30 coxinhas do amor por dia, um número considerado alto por Bruno. No entanto, desde o começo da trend, a produção cresceu exponencialmente. “Hoje a gente está produzindo, durante a semana, em torno de 200 a 300 coxinhas. Nos fins de semana, chega a 500”, revela Bruno, enfatizando que no dia de maior movimento, as 500 unidades foram vendidas em 58 minutos .

“Nós colocamos uma quantidade no iFood e vendemos também por uma plataforma. Tivemos que fechar as vendas em cinco minutos, se não ia faltar para quem estava aqui na loja. Tinha uma fila enorme, que já começou a se formar às 13h30min”, complementa Bruno, que abre as portas da Ginger às 14h.



Apesar do sucesso do doce e do lucro atraído pela viralização e pelo período turístico na Serra, a trend também trouxe grandes desafios para Bruno, que tem parcerias com produtores de morango da região, mas precisou importar a fruta de Minas Gerais por conta da época de pouca colheita. Além disso, o preparo da coxinha do amor não é fácil. "Nós precisamos lidar com uma calda fervendo. Mesmo já me queimei várias vezes, então é até perigoso. Contratamos mais alguns funcionários também", relata Bruno sobre as adaptações para dar conta da demanda.

Bruno diz que não reivindica a criação do doce, mas garante que não copiou de ninguém. "Nós estamos sofrendo um hate. Recebemos muitos comentários de pessoas da Bahia, dizendo que lá já era um doce comum. Paciência, nós temos desde 2020 e é nessa tecla que sempre batemos. Mas nunca fomos atrás de registrar, isso nem passou pela nossa cabeça", declara.

A Ginger House fica em Canela, centro turístico do inverno na Serra Gaúcha GINGER HOUSE/REPRODUÇÃO/JC

Outras atrações

O cardápio da Ginger é grande e conta com outros doces. “A coxinha brulet era a mais vendida antes de surgir o morango do amor”, conta Bruno sobre o doce que é feito com brigadeiro de baunilha, passado no açúcar e caramelizado com maçarico, deixando crocante por fora. Outra atração que é bastante vendida são os cupcakes, com sabores que vão desde chocolate até bergamota. “Eles têm um apelo bem bacana e a gente ficaria muito faceiro se viralizassem também”, brinca.

Horário e local da Ginger House

A Ginger House fica na rua Fernando Ferrari, nº 313, no bairro Vila Luiza, em Canela. O horário de funcionamento é das 14h às 19h, de terça a sábado, e das 14h às 18h aos domingos.