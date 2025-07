Do hype à oportunidade

Nas últimas semanas, as redes sociais foram tomadas por um único assunto: o morango do amor. O doce, inspirado na maçã do amor, mas feito com morango e brigadeiro branco coberto pela calda açucarada, virou tendência entre as docerias, que têm registrado faturamentos dignos de Páscoa em razão da alta demanda.

Essas tendências são sempre oportunidades para faturar em cima daquilo que os clientes estão pedindo, ainda mais em um período do ano em que não há um grande atrativo. No entanto, sempre cabe a reflexão se realmente vale a pena embarcar na tendência, se tem match com o negócio.

Há, ainda, quem tenha aproveitado o hype do morango do amor e adaptado para o seu produto. Em Porto Alegre, a pizzaria Le Chef criou uma pizza com o sabor; a gelateria Meut também apostou no morango do amor como um sabor sazonal. Indo ainda mais longe, uma influencer especializada no universo do chimarrão (@mateando_com_a_gy) lançou uma receita de morango do amor à base de erva-mate. A oportunidade está na mesa, basta entender o que faz sentido para cada negócio. A certeza é que estar de olho nas tendências assim que elas surgem pode ser estratégico.