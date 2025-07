Após crescimento nas redes sociais confeiteira abre loja de cookies em Canoas

A história de Laura Brasil com os cookies começa muito antes da criação da Butter Be Cookies (@butterbecookies). Aos 17 anos, saindo da escola e decidindo o rumo profissional de sua vida, a estudante era apaixonada por gastronomia. Foi nesta época que começou a fazer biscoitos e perceber que os amigos aprovavam. O amor pela cozinha, no entanto, deu espaço à estabilidade. Buscando uma opção de carreira mais segura, cursou e se formou em direito, mesma profissão do pai. “Cheguei a quase desistir lá pelo 5º semestre para fazer gastronomia, mas minha mãe me convenceu a terminar”, conta Laura, que ainda fez pós-graduação em direito criminal e trabalhou por dois anos na área.



Foi somente em 2018 que Laura optou por seguir seu sonho de trabalhar com gastronomia. Fez cursos, trabalhou em restaurantes, no setor de hotelaria e empreendeu com um negócio focado em brownies. Durante a pandemia, em 2020, o movimento caiu e o projeto não resistiu. Laura havia alugado um espaço para a operação e ainda tinha um ano para utilizá-lo. Foi neste momento que começou a produzir conteúdo sobre culinária em seu perfil pessoal no Instagram (@laurabrasilcakes), que já conta com 43 mil seguidores.

Neste ano, Laura decidiu que era o momento de sair do restaurante em que trabalhava para abrir seu próprio negócio. Nada mais simbólico do que voltar aos cookies que fazia ainda na adolescência. Mais experiente na cozinha e na produção de conteúdo, a empreendedora uniu seus conhecimentos e, antes mesmo de abrir a Butter Be Cookies, começou a compartilhar nas redes um diário de obra. “Peguei minha rescisão e fui no tudo ou nada. Tinha um curso básico de marketing e resolvi arriscar. Começamos a registrar de um jeito bem amador, mas em questão de uma semana já estávamos com 2 mil seguidores. Mostrava para o meu marido e dizia. ‘Olha só, só deste reel aqui vieram 500 novos seguidores, vou postar outro’”, comenta.



A escolha por Canoas passou pela percepção de Laura de que já havia vários negócios parecidos em Porto Alegre, mas nenhum na cidade vizinha. A inauguração aconteceu no dia 12 de julho e o impacto do compartilhamento nas redes foi instantâneo. " Quando abrimos as portas parecia um formigueiro de gente entrando, e a maioria comentando que tinham visto nas redes sociais . Claro que vieram alguns conhecidos, amigos, familiares, mas também muita gente que conheceu na Internet. A gente precisou fechar às 15h. Depois disso chegou uma leva de pessoas conhecidas, e eu disse que não tinha mais nada assado, só massa pronta, e o pessoal ficou aqui um tempão esperando", conta Laura.

Laura Brasil é formada em direito, trabalhou em restaurantes, hotéis e já foi professora de culinária BUTTER BE COOKIES/DIVULGAÇÃO/JC



Durante os trabalhos de abertura, Laura participou do processo seletivo para um programa de TV sobre culinária. Nas últimas etapas, a empreendedora não foi selecionada. "Isso deu uma desanimada e me fez pensar se estávamos tomando a decisão certa. Essa troca com o público foi fundamental para percebermos que valeria a pena, me deu muita força", lembra.

Mesmo com o fim das obras, Laura garante que vai continuar compartilhando os bastidores da produção nas redes sociais. "Postamos um vídeo, por exemplo, mostrando uma fornada que deu errado, porque a massa se esparramou. O que normalmente causaria um nervosismo, preocupação com o lucro, agora eu já transformei isso em conteúdo. É mostrar para as pessoas que às vezes dá errado mesmo e que temos cuidado com o produto, porque não vamos colocar esse produto à venda", explica Laura. "É um conteúdo 100% orgânico. Não temos ainda nenhuma agência, nem tráfego pago, nada", complementa.

Cardápio

A Butter Be Cookies produz cerca de 150 unidades de cookies por dia e o cardápio é atualizado diariamente. “Para estar sempre novinho e pela sazonalidade. Fazemos alguns sabores diferentes até para chamar atenção também. Agora, por exemplo, estamos com um sabor de pinhão, que está muito em alta no inverno e é típico aqui do Sul”, indica Laura. “Nas primeiras horas tem mais movimento porque o pessoal quer pegar os que saem mais”, completa.

O Be Pinhão é um sabor com edição limitada do inverno BUTTER BE COOKIES/DIVULGAÇÃO/JC



Nas redes sociais, a produção da Butter Be Cookies é descrita como “estilo Nova York”. A cidade dos Estados Unidos é referência neste tipo de biscoito e é uma inspiração para Laura. “A gente conta inclusive com um sabor clássico da Levain Bakery [padaria nova iorquina], que é com massa de baunilha com nozes, chocolate amargo e flor de sal”, afirma Laura sobre o sabor Be New York.



Ao total, a Butter Be Cookies tem cerca de 12 sabores, podendo variar de acordo com a rotatividade do cardápio. Além do Be New York, outros sabores fixos são o Be Black Belt, com massa de cacau black e gotas de chocolate branco, meio amargo e ao leite, e o Golden, de massa de baunilha com pedaços de chocolate branco e chocolate branco

caramelizado.

Os preços dos cookies partem de R$ 17,90. Os preços dos cookies partem de R$ 17,90.

Onde encontrar?

A Butter Be Cookies fica localizada na avenida Farroupilha, nº 4013, no bairro Estância Velha, em Canoas. O horário de atendimento é das 13h às 19h, de terça a sexta-feira, e até as 18h no sábado. Laura garante que a experiência presencial vale a pena. “Nosso diferencial é pegar este público do presencial, que é mais exigente. O pessoal vem, espera sair a fornada nova para pegar quentinho, é outra relação”.