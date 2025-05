'Muita gente empreende na periferia, mas isso não significa se limitar', diz influenciadora

Júlia Fernandes

08 Maio 2025

Ana Paula Xongani, durante o Amazon Conecta, falou sobre os impactos do e-commerce no empreendedorismo periférico

Entre 2013 e 2023, o empreendedorismo negro no Brasil cresceu 22%, é o que aponta um estudo realizado pelo Sebrae, a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - a PNAD. Esse aumento reflete no número geral de empreendedores no Brasil, que é composto em sua maioria (52%) por pretos e pardos. São mais de 15 milhões de negros e negras que encontraram no empreendedorismo uma forma de complementar sua renda, acender socialmente ou realizar seu sonho. Durante o Amazon Conecta, evento de um dos maiores marketplaces do Brasil, Ana Paula Xongani, apresentadora, influenciadora digital e empreendedora, destacou a importância de esses profissionais se reconhecerem como empreendedores. “É um lugar de reconhecimento. Sempre empreendemos e, hoje, com mais ferramentas. Tanto com nossos conhecimentos empíricos, quanto com os nossos conhecimentos ancestrais, mas, atualmente, também conectados com o que está acontecendo no mundo ", elaborou Ana Paula, que comanda o Atelier Xongani Moda Afro há 15 anos. A pesquisa demonstrou também, que apesar de ser maioria, a proporção de empreendedores com CNPJ era 18,6 pontos percentuais maior entre os empreendedores brancos em relação aos pretos e pardos, mostrando como muitos empresários negros permanecem na informalidade. De acordo com Ana Paula, o marketplace, de modo geral, é um espaço que valida e contribui para a formalização de um negócio comandado por uma pessoa negra. “Além disso, também facilita alguns lugares que não conseguimos acessar, como por exemplo, uma logística que atenda o Brasil todo, ou termos capilaridade, rapidez de entrega", salientou.