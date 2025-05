Evento da Amazon reúne empreendedores e destaca crescimento do e-commerce no Brasil

Júlia Fernandes, de São Paulo

Nesta terça-feira (6), São Paulo recebeu mais uma edição do Amazon Conecta, principal evento da Amazon Brasil, que se propõe a ser uma imersão no universo do e-commerce, inovação e empreendedorismo. O evento se consolidou como um espaço dedicado especialmente a pequenos e médios empreendedores que desejam iniciar ou expandir seus negócios na plataforma. A programação trouxe conteúdos exclusivos e palestras com líderes do setor.



Na abertura, a apresentadora Rita Batista conduziu a cerimônia com um painel ao lado de Juliana Sztrajtman, primeira mulher a assumir a presidência da Amazon Brasil. Com trajetória iniciada na empresa em 2017, Juliana compartilhou sua experiência e reforçou o compromisso da companhia com o mercado nacional. “A minha raiz é muito aqui no Brasil. E, cada vez mais, fazer da Amazon de brasileiros para brasileiros. Esse é meu objetivo”, destacou.



Juliana apresentou dados que evidenciam o impacto da empresa no País, como a presença em mais de 5 mil municípios, entregas realizadas de Norte a Sul e um investimento de R$ 33 bilhões no PIB brasileiro desde 2011. “O cliente quer encontrar o produto, preço competitivo e entrega rápida. Três coisas que são básicas hoje e tenho certeza de que continuarão sendo daqui a 10 anos”, afirmou.



O evento foi dividido em cinco palcos temáticos: o principal, onde aconteceram as grandes palestras; Marketplace Ad; Logística, com foco em expansão e estratégias internacionais; Vozes de Empreendedores, dedicado a histórias reais de sucesso; e Networking, espaço voltado a conexão entre participantes e especialistas.



A infraestrutura da Amazon no Brasil também foi destaque. Juliana apresentou o novo centro de distribuição Gru9, localizado em Cajamar (SP), com 75 mil m² e capacidade para separar até 9,5mil pacotes por hora, sendo o mais tecnológico da América Latina. A empresa opera ainda CDs em Minas Gerais, Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Brasília e São Paulo.



Outro nome importante no evento foi Virginia Pavin, diretora do marketplace da Amazon Brasil, que reforçou a relevância dos vendedores para o ecossistema da empresa. Em 2024, a plataforma ultrapassou 100 mil vendedores, sendo 99% deles pequenos e médios empreendedores. “Nosso objetivo é estar sempre muito próximo do cliente e do vendedor”, disse Virginia, acrescentando que o marketplace cresceu 30% em 2024, em relação ao ano anterior, atingindo R$ 11,3 bilhões em vendas mensais.



Além do crescimento no volume de vendas, 78% das vendas ocorrem fora do estado de origem dos vendedores, e mais de 3 mil lojistas já vendem internacionalmente. A Amazon estima que foram gerados 170 mil empregos diretos e indiretos em 2024, incluindo áreas como transporte, centros de distribuição e serviços logísticos.



A empresa também apresentou diversas ferramentas de suporte ao empreendedor, incluindo o uso de Inteligência Artificial para gerar descrições automáticas de produtos e anúncios, além de comunicação personalizada via WhatsApp com recomendações e insights. Por meio de hubs especializados como o Registration Hub e Listing Hub, os vendedores recebem suporte desde o cadastro até a otimização de listagens.



Parcerias com entidades como o Sebrae e o Ministério do Empreendedorismo reforçam o compromisso da Amazon em oferecer estrutura e conhecimento aos empreendedores brasileiros.



Outro destaque do evento foi a apresentação dos resultados do programa Amazon Prime no Brasil, o país com maior crescimento do serviço no mundo. A edição passada do Prime Day teve aumento de 70% no tráfego em relação ao ano anterior, e a última Black Friday foi a maior já registrada pela empresa no Brasil.

Destaque para o Rio Grande do Sul