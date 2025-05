Canoas reúne empreendedores que seguem acreditando na cidade

Há um ano, Canoas - assim como diversas cidades do Rio Grande do Sul - foi severamente impactada pelas enchentes de maio. Famílias desabrigadas, doações, resgates, animais em cima de telhados: são muitas as imagens que ficaram marcadas na memória dos gaúchos. Aqui no GeraçãoE, acompanhamos as perdas e o recomeço de alguns empreendedores que tiveram que se reconstruir do zero, ou como alguns relatam, "a partir do negativo". Filipe Lopes, empreendedor que já passou por diversos segmentos, mas que há quatro anos apostou no setor de lazer e gastronomia ao criar o Rancho Boiadeiros no bairro Fátima, em Canoas, foi um desses empreendedores.

O espaço nasceu de uma ideia simples e apaixonada: unir o churrasco campeiro ao tradicionalismo gaúcho com uma experiência rural completa. Filipe, que já havia atuado com transporte executivo, impactado pela chegada do Uber, encontrou na gastronomia e no contato com os animais uma nova forma de empreender. "Meu irmão tinha uma hamburgueria e resolvi criar algo diferente, com hambúrguer assado na brasa", conta. O diferencial virou marca registrada. E o que começou pequeno, com poucos almoços aos fins de semana, rapidamente ganhou proporções inesperadas. Um vídeo divulgado por uma influenciadora fez o rancho saltar de oito para quase 1 mil refeições servidas em um único domingo. "Não tinha nem cerca, o pessoal invadiu. Era gente por tudo que era lado."

Além da culinária, o Rancho Boiadeiros oferece a chamada Fazendinha, com mais de cem animais entre ovelhas, cabritos, vacas, pôneis, patos, galinhas e porcos. A proposta é proporcionar às famílias, especialmente às crianças, uma vivência com o ambiente rural no meio da cidade. "Acordamos às 6h todo dia para cuidar dos bichos. Isso aqui é paixão." Em maio de 2024, tudo virou de cabeça para baixo. Na madrugada do dia 4, a água começou a invadir o rancho. Filipe e o filho correram para salvar os animais. Foram várias viagens, muitas delas feitas com apoio da comunidade de um bairro não afetado. "Só conseguimos salvar todos os bichos porque as pessoas do Jardim do Lago adotaram temporariamente", conta. Apenas um animal, o porco batizado de Tenório, acabou morrendo.

O prejuízo foi de mais de R$ 200 mil. "Não sobrou nada. Cozinha, móveis, freezers, tudo foi perdido", lembra. A água atingiu até o teto do primeiro piso e destruiu praticamente toda a estrutura. Felipe precisou recorrer à criatividade e à solidariedade para reerguer o negócio. Com apoio da Heineken, que forneceu freezers, chopeiras e chope, o rancho voltou a funcionar no dia 12 de junho, pouco mais de duas semanas após as águas baixarem. "Não podíamos esperar. Tinha que voltar logo, ou ia perder ainda mais."

A reabertura coincidiu com o Dia dos Namorados e teve casa cheia. No dia seguinte, um show intimista com o cantor nativista Jairo Lambari Fernandes marcou o retorno. A programação musical, aliás, é um dos pilares do espaço, que já recebeu artistas como Baitaca em seu projeto Quinta Nativa. "Queríamos levantar a casa cantando", diz Filipe. Hoje, o Rancho Boiadeiros voltou a atender com força total, recebendo até 500 pessoas aos domingos, dia de maior movimentado. O inverno, especialmente, é o ponto alto, com grande procura por parte de famílias que buscam experiências autênticas ligadas à tradição gaúcha. Filipe já vislumbra expandir para outras cidades, como Gramado. O passaporte para ingressar no rancho durante os almoços de fim de semana custa R$ 97,00 e inclui churrasco à vontade, além de um passeio pelo rancho com interação com os animais. O estabelecimento também funciona de terça a domingo, a partir das 18h.

Apesar dos obstáculos, Filipe segue firme com um sentimento de gratidão e pertencimento. "Em 2018, perdi um bar em um incêndio. Com a enchente, perdemos tudo de novo. Mas o que nos levantou foi a família. Meu pai, meu filho, minhas filhas, todo mundo trabalha aqui. Se não fosse isso, não teríamos voltado. A enchente foi como uma poda. Nos podou para crescermos mais forte e melhores."