Tradicional xis da Mathias Velho, em Canoas, passa por reconstrução pós-enchente

Júlia Fernandes

11 Julho 2024

Há 18 anos na Mathias Velho, o I-perX é uma lancheira clássica do bairro

Canoas é conhecida como a cidade do xis. Uma lei aprovada na Câmara de Vereadores da cidade, em 2015, elegeu o 28 de maio como o Dia do Xis. Com diversos estabelecimentos dedicadas à iguaria, a cidade tem variadas opções de tamanhos e sabores do lanche típico gaúcho. Há 18 anos na Mathias Velho, o I-perX (@iperxis), localizado na avenida Rio Grande do Sul, nº 900, é uma lancheria tradicional do bairro.Após dois meses de desafios impostos pela enchente, o proprietário do negócio, Élder Vieira, está trabalhando na reconstrução do seu estabelecimento. "Depois desses 30 dias, após a água baixar, começou a chegar aquele turbilhão de coisas para fazer", desabafa Élder. A limpeza inicial foi apenas o começo, seguida por reparos estruturais e questões elétricas que necessitam de manutenção."É um trabalho de formiga. Trabalhamos com alimento, então é ainda mais complicado. Temos que estar com tudo bem higienizado, porque é um risco muito grande, não podemos ser irresponsáveis nesse momento e prejudicar a saúde dos clientes", comenta o empreendedor, que preza por manter o padrão dos lanches ofertados.LEIA TAMBÉM > LISTA: 10 lugares para comer pizza napoletana em Porto AlegreHá quase 20 anos no mesmo local, o estabelecimento é um ponto de encontro para famílias do bairro. Oferecendo 15 sabores de xis, além dos cachorros-quentes, picados e pratos feitos, o ambiente se destaca pela tradição e pelo tratamento acolhedor, diz o empreendedor. "Queremos trazer de volta esse ambiente que nossos clientes amam, sem pressa para não comprometer nossa história", explica.