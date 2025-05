Projeto que alia pintura e bebida é novidade em bares de Porto Alegre

Nascido da paixão de duas amigas pelas telas, o Pinta é um projeto que traz para Porto Alegre uma atividade que está se tornando tendência no mundo: o paint and sip [pintar e beber]. Amanda Cerioli e Bruna Ayres deram início ao projeto em abril, com um evento piloto que contou com amigos próximos da dupla, e, segundo elas, foi um sucesso. A proposta d o Pinta é estabelecer parcerias com bares, instalar telas e tintas no local e transformar o ambiente.



O formato dos eventos é pensado para integrar as pessoas através da arte. “Vimos a oportunidade, porque não existia nada em Porto Alegre desse tipo. Aqui é um lugar que a gente acha que as pessoas estão buscando novas experiências. O que nos uniu foi justamente essa vontade de trabalhar com isso”, conta Bruna.



A ideia do negócio surgiu como uma resolução de ano novo, quando as duas amigas estavam juntas. “A gente testou em casa antes de fazer. E aí foi aquela sensação que tu pensas 'eu quero que todos os meus amigos tenham essa experiência’”, relata Amanda. “E tu te descobres também”, completa Bruna.

O objetivo é que os participantes vivam uma experiência descontraída TÂNIA MEINERZ/JC



Apesar de Bruna e Amanda serem formadas em Moda e Publicidade, respectivamente, não trabalham diretamente com atividades criativas. O Pinta surgiu como uma oportunidade de suprir esse desejo. “Eu sentia muita falta, na minha rotina, de trabalhar com criatividade. Por isso estou fazendo uma transição de carreira e o Pinta é parte disso”, revela Bruna.



A ideia do Pinta de ser uma experiência diferente por conta das pinturas tem dado certo, segundo Bruna. “Para mim, foi muito leve ver as pessoas pintando. Nosso evento piloto teve muitas pessoas próximas, e foi muito legal ver todas elas muito desconectadas do mundo exterior e conectadas entre si, curiosas para saber o que estava rolando nas outras telas. É muito sobre criatividade e proporcionar momentos que geram esse brilho no olho” explica. “E todo mundo pensando e descobrindo o que queria pintar, quais eram as referências”, complementa Amanda.



Mesmo com os materiais de alta qualidade disponíveis para os clientes, as sócias fazem questão de reforçar que não há nenhum compromisso com algum tipo de profissionalismo das pinturas. "Nenhuma de nós é artista. O Pinta é para artistas em ascensão. Todos nós somos artistas em ascensão, mas não somos profissionais. É para pintar o que consegue, que acha legal. Não tem certo e errado, bom e ruim, nada. É para as pessoas se descobrirem", ressalta Bruna.

O Pinta tem ofertas de ingressos duplos e triplos, que sugerem a ida em parceria para os eventos, mas quem vai sem companhia logo se enturma. “Tem pessoas que vão com conhecidos, mas também tem gente que vai sozinha, e elas super se conectam com os outros, trocando tinta, pedindo opinião, olhando as outras telas, enfim”, destaca Amanda.



Para o futuro, as sócias pretendem ampliar a área de atuação do Pinta. "Em breve, queremos chegar em outros bairros, quem sabe até em outras cidades, e fazer uma ampliação para eventos corporativos, privados, para empresas que queiram criar alguma dinâmica legal e diferente", sugere Amanda.

O valor do ingresso inclui os materiais necessários e um vale-bebida TÂNIA MEINERZ/JC

Como conferir a agenda do Pinta

O Pinta é itinerante e os locais onde acontecem os eventos são divulgados pelo perfil do Instagram (@pintapoa). O próximo encontro acontece no Mercado Brasco, no bairro Bom Fim, num especial de Dia das ães, no próximo sábado (10). O ingresso duplo é R$ 199,00 e o triplo R$ 299,00 e dá direito a um vale-bebida. A duração costuma ser de três horas, e cada um pode levar sua tela para casa.