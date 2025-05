Marca de geleias de Porto Alegre é finalista em prêmio nacional

Júlia Fernandes

02 Maio 2025

A Geleias da Bisa está entre as cinco finalistas no prêmio realizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

A Geleias da Bisa, criada em 2020 durante a pandemia de Covid-19, está entre as cinco finalistas do Prêmio CNA Brasil Artesanal de Geleia, realizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). O prêmio, que é um dos maiores reconhecimentos do segmento, é voltado para produtores de geleias que se destacam pela qualidade, inovação e respeito aos métodos artesanais de produção. Aline Lucas, empreendedora à frente da marca e neta de Rosalina Machado, a bisa que dá nome às geleias, comanda o negócio que nasceu com o intuito de distrair Rosalina no período de isolamento social.“Fiquei sabendo desse concurso da CNA no fim do ano e não dei muita atenção, devido à loucura do dia a dia, falta de tempo. Quando chegou no limite do prazo para as inscrições, a própria assessoria da CNA entrou em contato”, relata Aline, que prontamente enviou uma geleia de pêssego, produto sazonal da marca.No início de abril, a empreendedora soube que a Geleias da Bisa ficou entre as cinco marcas escolhidas em uma seleção com mais de 240 inscritos de todo o Brasil. “Foi um baita reconhecimento. Claro que a gente sabe toda a nossa trajetória, principalmente de qualidade, de preocupação com o nosso serviço”, comenta Aline. A final da competição ocorre no dia 13 de maio, em Brasília, onde os cinco finalistas irão até a sede da confederação participar do prêmio e receber o reconhecimento.