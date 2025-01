Rede de fast food distribuirá hambúrguer de graça para advogados

Da próxima segunda-feira (13) até quarta-feira (15), a rede de fast food Burger King distribuirá, no drive-thru, hambúrgueres gratuitos para advogados. A ação de marketing tem como objetivo fazer com que os profissionais provem que o BK Taste, lanche da rede, não é cópia. No vídeo de divulgação, a marca provoca a concorrência, afirmando que o seu produto é o original do segmento.

No Rio Grande do Sul, a ação acontecerá nas lojas de Porto Alegre das avenidas Nilo Peçanha e Cavalhada, em Novo Hamburgo, Caxias do Sul e em Canoas, nas lojas das avenidas Getúlio Vargas e Sezefredo Azambuja Vieira .

Para participar da promoção, é preciso apresentar a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na cor vermelha, sendo permitida uma retirada de hambúrguer por CPF. Não será aceita carteira de outra pessoa ou cópias. A ação durará de acordo com os estoques.