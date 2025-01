Com peças de até R$ 15 mil, loja de camisas de futebol vintage tem acervo de 7 mil peças em Porto Alegre

Foi a partir da paixão de Flávio Richter por artigos esportivos que a loja Memórias do Esporte surgiu. O empreendimento, que tem como objetivo vender itens esportivos vintages, como camisetas, faixas e artigos em geral, começou vendendo peças pela internet e, atualmente, conta com uma sede localizada na avenida Protásio Alves, além de uma filial no Litoral, que funciona apenas no verão. O local conta com um acervo de mais de 7 mil peças e tem como inspiração lojas como a Classic Football Shirts em Londres e o Brechó do Futebol.



Colecionador de camisetas de futebol há mais de 20 anos, Flávio começou no mundo do empreendedorismo de maneira despretensiosa. Inicialmente, ele vendia peças de seus amigos com o objetivo de ganhar dinheiro para comprar mais itens para sua coleção pessoal. “Na época, meu salário era insuficiente para comprar as camisas que queria, então vendia as dos meus amigos. Todo o dinheiro que ganhava vendendo camisa de futebol, investia em camisa de futebol para minha coleção”, lembra Flávio.

Foi assim até 2013, quando um amigo recebeu um acervo de camisas de um ex-jogador da seleção brasileira. Esse amigo, sem experiência para lidar com camisetas de futebol, acionou Flávio e os dois decidiram vender os itens em conjunto. “Ele me propôs de fazer uma sociedade com essas camisas. No final da venda daquela coleção, tinha lucrado o mesmo valor de seis meses de trabalho do meu emprego”, conta o empreendedor.



Com o sucesso de sua primeira experiência, Flávio passou a vender camisetas de futebol com mais frequência. Com o tempo, infeliz no seu antigo emprego, ele decidiu pedir demissão e, em 2018, passou a focar exclusivamente na venda de itens esportivos. Assim, ele investiu em um estoque e abriu a Memórias do Esporte, uma loja que, inicialmente, era exclusivamente online.



No fim de 2018, Flávio recebeu o convite da Rádio Inferno, uma rádio web focada na cobertura do Inter, para abrir uma loja física. A sociedade foi um sucesso e, no início de 2019, devido ao aumento de seu acervo, o empreendedor decidiu alugar um espaço maior. Foi aí que ele encontrou um antigo casarão, localizado na avenida Protásio Alves, nº 3664, onde a loja está situada até hoje. “Minha loja ficava em um container, que tinha espaço para 1 mil camisas. Eu tinha 1,5 mil camisas, então tinha que guardar um terço do meu acervo em casa. Por isso decidi me mudar”, relembra Flávio.



Atualmente, o Memórias do Esporte conta com cerca de 7,5 mil itens em seu acervo, divididos em camisas, jaquetas, mantas, faixas, bermudas, fotos e até meias . Os preços variam de acordo com a raridade da peça, mas as camisas partem de R$ 150,00 e podem passar de R$ 15 mil. Mesmo com foco em camisas de futebol, a loja também busca oferecer artigos de outros esportes, como camisas de basquete, por exemplo.



Outra frente do negócio é o Hall da Fama, que trabalha, exclusivamente com camisas autografadas e com certificação. Liderado por Denise de Macedo Castro, esposa de Flávio, o empreendimento oferece itens mais raros, como camisetas autografadas por Pelé e Maradona e calção autografado pelo pugilista Evander Holyfield.



Recentemente, Flávio conta que percebeu um aumento na procura por artigos esportivos vintage. A utilização de camisas esportivas como artigo fashion tem virado tendência nas redes sociais e, segundo o empreendedor, tem impactado seu negócio.



“A utilização de camisas esportivas como peça de vestuário é um movimento cultural que começou na periferia de países como Brasil, Inglaterra e Estados Unidos e que, aos poucos, foi sendo adotado por celebridades. Assim, as pessoas passaram a acordar para isso, e cada vez mais, as pessoas estão usando esse tipo de roupa”, explica Flávio.



Endereço e horário de funcionamento do Memórias do Esporte



A Memórias do Esporte está localizada na avenida Protásio Alves, n° 3664, no bairro Petrópolis, e opera de segunda a sábado, das 13h às 19h. A filial do Litoral está localizada na avenida Central, n° 2100, em Atlântida, e opera de segunda a domingo, das 15h às 22h, e vai funcionar até o Carnaval. Mais informações no site (memoriasdoesporteoficial.com.br) ou no Instagram (@memoriasdoesporteoficial).