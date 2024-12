Torrefação de cafés de Porto Alegre promove campeonato de latte arte com prêmio de até R$ 1 mil

20 Dezembro 2024

O evento acontecerá na Coffee Night Throwdown, tradicional festa de fim de ano da Baden Torrefação

A Baden Torrefação é uma marca de torrefação de cafés que opera desde 2012 em Porto Alegre. Com unidades no Mercado Público e no bairro Passo D'Areia, o empreendimento oferece cursos e imersões em torrefação, buscando promover um ambiente acolhedor que une cultura, lazer e negócios. Neste sábado (21), acontecerá o Coffee Night Throwdown, a tradicional festa de fim de ano da Baden, aberta à comunidade apaixonada por café. O principal destaque do evento, que busca proporcionar um clima descontraído, será o Campeonato de Latte Arte - técnicas de desenhos que utilizam o café espresso como base e o leite vaporizado para a finalização das produções. Na ocasião, baristas e entusiastas irão competir para ver quem é mais criativo no uso de vaporizadores e técnicas de latte arte.As inscrições serão feitas na hora, a partir das 19h, com vagas limitadas a 32 participantes. Os oito finalistas do evento serão premiados com valores que variam de R$ 50,00 a R$ 1 mil. Além disso, o público que não for competir poderá desfrutar de café gratuito, cerveja artesanal, comidinhas e sorteio de brindes de empresas parceiras.