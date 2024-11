Com foco em parrillas, empreendimento conquista clientela de condomínio e expande operação

A história da Hecho a Mano (@hechoamanoculinaria) começou em 2020, durante a pandemia de Covid-19, quando o casal Caroline Moraes e Tiago Paredi, juntamente com Neli Moraes, mãe de Caroline, assumiu a operação do restaurante do Centro Hípico Querência, próximo ao Terra Ville. O empreendimento, que tem como foco a parrilla, conquistou a clientela do condomínio e, atualmente, conta com duas unidades em Porto Alegre.



Antes do Hecho a Mano, Tiago e Caroline trabalhavam como freelancers em eventos gastronômicos. Em 2020, devido à paralisação desses eventos por conta do lockdown, a dupla foi convidada a assumir a operação gastronômica do Centro Hípico Querência. "Na pandemia, ficamos sem trabalho. Quando as coisas começaram a abrir, recebemos o convite para fazer comida para a clientela do Centro Hípico. Desse gancho fomos expandindo", relembra Caroline.



Com o tempo, o restaurante cresceu e foi caindo no gosto dos moradores do Terra Ville, localizado ao lado. " Um morador do condomínio veio, gostou do nosso assado e divulgou para os outros moradores. Depois disso, criamos listas de transmissão no WhatsApp para enviar aos moradores. Assim, fomos crescendo, através do boca a boca ", explica Tiago.

O apoio dos moradores do condomínio, segundo Tiago, foi essencial para o início do negócio. "A proximidade com o condomínio ajudou muito. Até pelo momento que estávamos vivendo, as pessoas não queriam muito contato direto com os outros. Assim, nos adaptamos e conseguimos entregar a carne de uma maneira que não perdesse a qualidade do produto", afirma Tiago



Por lá, são disponibilizados diversos cortes de carne, como entrecot, costela, matambrito e paleta de cordeiro, além de pratos feitos e opções vegetarianas. Durante a semana, o empreendimento, no horário do almoço, funciona como um buffet focado em pratos executivos. A partir de quarta-feira, o restaurante abre a parte da parrilla à noite.



Segundo a dupla, o objetivo do restaurante é oferecer comida caseira e, como o próprio nome já diz, feita à mão. Isso está evidenciado na maneira como as coisas são produzidas no local: a cozinha é liderada por Neli, e, segundo os empreendedores, o talento dela é o principal diferencial do negócio.



"Tudo passa por ela. É o carinho dela, a aptidão que ela tem. Não tem nenhum ingrediente diferente ou tempero especial. É incrível", afirma Caroline.

Logo no primeiro ano da operação, o Hecho a Mano foi convidado para participar da Expointer, tradicional feira de agropecuária realizada anualmente em Esteio. A experiência foi um sucesso e eles foram convidados novamente, sendo 2024 o terceiro ano consecutivo que Tiago e Caroline participaram do evento.



Com a marca mais estabelecida, surgiu a oportunidade de expansão, e uma nova sede do Hecho a Mano foi inaugurada no bairro Tristeza. Diferentemente da matriz, a segunda unidade é exclusivamente focada em parrillas e hambúrgueres, contando com algumas opções de à la minutas no cardápio.

Mesmo com apenas nove meses de operação, o casal já demonstra otimismo com o futuro do empreendimento. "O público ainda está nos conhecendo; ainda somos um negócio recente. Conseguimos perceber que o maior movimento é à noite, no presencial. Mas o movimento está ótimo", afirma Tiago.



A matriz do Hecho a Mano está localizada na avenida Juca Batista, n° 9622 , no bairro Belém Novo. O restaurante opera no almoço de segunda a sexta, das 11h30min às 14h, e aos finais de semana, das 11h30min às 16h. Para o jantar, o local abre de quarta a sexta, das 19h ás 22h.



O restaurante do bairro Tristeza está localizada na rua Otto Niemeyer, n°1109, e opera de terça a sábado, das 18h45min às 22h, e aos finais de semana abre para o almoço, das 11h30min às 16h. Mais informações no Instagram (@hechoamanoculinaria).