Empreendedora opera bistrô em garagem de casarão histórico no bairro Santana

Escolher o ponto que abrigará um negócio é, certamente, um desafio na hora de empreender. Com objetivo de preservar a história e de escrever novos capítulos em espaços icônicos da cidade, há quem opte por casarões históricos como um diferencial. Elizabeth Costa é uma das empreendedoras que acredita no potencial de espaços que fazem parte da história da Capital. Ela comanda o Cambô Gastronomia (@cambogastronomia), bistrô que ocupa a garagem de um casarão de 1930 no bairro Santana. A proposta da operação é levar alta gastronomia de forma acessível para a região.



Natural de São Paulo, Elizabeth conta que chegou a Porto Alegre para trabalhar na sua área de formação, o Direito, e acabou guinando sua carreira para a Gastronomia. Após fazer faculdade na área e passar um tempo vivenciando o tema na Espanha, ela começou a trabalhar em restaurantes de Porto Alegre com o objetivo de dominar mais frentes desse tipo de negócio para, no futuro, empreender. "Já tive outros negócios que não sabia fazer todas as etapas, e o próximo eu queria saber do início ao final. Montei um bistrô com uma outra colega, ficamos dois anos e meio em um lugar bem legal no Bom Fim. A sociedade não deu certo, mas o bistrô deu. Saí da sociedade e fui trabalhar com alta gastronomia", lembra a empreendedora, que começou a dar consultorias para outros negócios do segmento.





Transformar a garagem de um casarão histórico em um charmoso bistrô foi desafiador. A empreendedora conta que existem desafios em virtude do tipo de estrutura dos imóveis mais antigos que vão desde instalar um ar-condicionado a conseguir ter sinal de internet em virtude das paredes grossas. No entanto, ela enxerga o ponto como um dos pilares para os bons resultados do bistrô. "A esquina e a casa têm uma visibilidade. O pessoal diz que somos um presente para o bairro. A proposta do bistrô é ser pequeno, ter um contato próximo com o cliente", explica.



Com a chegada da pandemia e o término de contratos, Elizabeth começou a produzir congelados em casa. A crescente demanda levou a empreendedora em busca de um ponto para delivery e take away. Foi assim que ela chegou ao casarão de 1930 na esquina das ruas São Luís e Monsenhor Veras, no bairro Santana. "Vi esse ponto para alugar, só que é uma garagem. Coloquei paredes, para a cozinha aluguei mais um espaço, fomos aumentando, mudando. No início, a proposta era só congelados por delivery e take away, porque a ideia não era ter público. Mas o pessoal começou a pedir para comer aqui", conta. Assim, o Cambô se adaptou para receber o público. Hoje, o negócio conta com área interna e mesas distribuídas na calçada.

Entrevista com Elizabeth, empreendedora à frente do Cambô Bistrô EVANDRO OLIVEIRA/JC



Endereço e horário de funcionamento

O espaço opera de segunda a terça-feira, das 9h às 17h, e de quarta-feira a sábado, das 9h às 22h. Todo o cardápio está disponível em qualquer horário, ponto que a empreendedora destaca como diferencial. "Os diferenciais são a forma como tratamos o cliente, a questão do horário, da cozinha não fechar, e a qualidade da comida. É alta gastronomia em um lugar simples. Qualquer coisa aqui desde o prato que custa R$ 25,90, que é o mais em conta do cardápio, até o mais caro, que custaR$ 52,90, segue o mesmo sabor", garante Elizabeth. O Cambô Gastronomia está localizado na rua São Luís, nº 871, no bairro Santana.