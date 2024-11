Confira as dicas de empreendedorismo de Ricardo Frozi e Thaiane Zanella

14 Novembro 2024

O casal desenvolveu o "Lomba Empreende", iniciativa que reuniu cerca de 200 empreendedores em um evento para os negócios

Ricardo Frozi e Thaiane Zanella estão à frente da lanchonete Recheadinhos, especializada em pães de queijo recheados, localizada na Lomba do Pinheiro. A marca, criada em 2017, começou com um carrinho em frente a um supermercado e, cinco anos depois, a dupla investiu em um contêiner com deck para aprimorar o atendimento e expandir a operação. Além disso, o casal de empreendedores encontrou na Lomba do Pinheiro a oportunidade ideal para iniciar sua jornada no empreendedorismo. Neste ano, eles desenvolveram o "Lomba Empreende", uma iniciativa que reuniu cerca de 200 empreendedores do bairro em um evento voltado para o universo dos negócios. Confira as dicas dos empreendedores: